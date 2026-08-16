Με ισχυρά μελτέμια που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας παραμένει ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, καθώς η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε Red Code τέσσερις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται:

Αττική

Στερεά Ελλάδα: Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου

Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου Νότιο Αιγαίο: Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων Κρήτη

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρότητα της βλάστησης, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Βελτίωση από το μεσημέρι

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, περιορίζοντας αντίστοιχα τον κίνδυνο σε σχέση με τις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο καιρός της Κυριακής 16 Αυγούστου από το Αστεροσκοπείο

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Εξασθένηση αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.