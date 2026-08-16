Η Ιζαμπέλα Ντέιμον φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει το δικό της βήμα στον χώρο της μόδας. Η 20χρονη κόρη του Ματ Ντέιμον και της Λουτσιάνα Μπαρόσο υπέγραψε συμβόλαιο με το IMG Models, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα πρακτορεία μοντέλων στον κόσμο.

Στο ίδιο κορυφαίο πρακτορείο ανήκουν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς μόδας, όπως η Κλόντια Σίφερ, οι αδελφές Χαντίντ και η Στέφανι Σέιμουρ. Παράλληλα, με το IMG Models συνεργάζονται και νεότερα πρόσωπα από διάσημες οικογένειες, ανάμεσά τους η κόρη του Τζουντ Λο και της Σέιντι Φροστ, Ίρις, καθώς και η τρανς κόρη της Ναόμι Γουότς και του Λιβ Σράιμπερ, Κάι.

Matt Damon’s Daughter Isabella, 20, Signs with Modeling Agency https://t.co/Kw29qdvXzD — People (@people) August 11, 2026

Η Ιζαμπέλα Ντέιμον ανοίγει τον δικό της δρόμο στη μόδα

Η Ιζαμπέλα γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2006 στο Μαϊάμι και είναι το πρώτο παιδί που απέκτησαν ο Ματ Ντέιμον και η Λουτσιάνα Μπαρόσο. Σήμερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου έχει ξεκινήσει τις σπουδές της σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 2024, μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο στο Μπρούκλιν. Μάλιστα, το σχολείο της είχε ξεχωρίσει την προσωπικότητά της κατά την αποφοίτησή της, αναφερόμενο στο ιδιαίτερο χιούμορ, τον τρόπο γραφής και την αυτοπεποίθησή της.

Το νέο της επαγγελματικό βήμα δείχνει ότι η Ιζαμπέλα θέλει να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα. Στο επίσημο portfolio της IMG Models αναφέρεται ως μοντέλο με βάση τη Νέα Υόρκη, ενώ το ύψος της καταγράφεται στα 1,73 μ. Παρά το διάσημο επώνυμό της, μέχρι σήμερα έχει κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ και δεν έχει επιδιώξει τη συνεχή έκθεση που συνοδεύει τη ζωή πολλών παιδιών σταρ του Χόλιγουντ.

Η φωτογράφιση με την αδελφή της και η οικογένεια του Ματ Ντέιμον

Πριν ακόμη γίνει γνωστή η συνεργασία της με το IMG Models, η Ιζαμπέλα είχε κάνει ένα πρώτο βήμα μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Τον Μάρτιο συνεργάστηκε σε φωτογράφιση με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Αλέξια, η οποία εργάζεται ως φωτογράφος. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ιζαμπέλα πόζαρε φορώντας λευκό γούνινο παλτό πάνω από μαύρο φόρεμα και μαύρες γόβες.

Η Αλέξια ακολουθεί περισσότερο τον δρόμο του κινηματογράφου και έχει ήδη εργαστεί στο τμήμα κάμερας της ταινίας «The Instigators» του 2024, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ.

Ο Ματ Ντέιμον είναι πατέρας τεσσάρων κοριτσιών. Όταν παντρεύτηκε τη Λουτσιάνα Μπαρόσο το 2005, έγινε πατριός της 27χρονης Αλέξια, της κόρης της από προηγούμενη σχέση, ενώ μαζί απέκτησαν στη συνέχεια τρεις κόρες: την 20χρονη Ιζαμπέλα, την 17χρονη Τζία και τη 15χρονη Στέλλα.

Η σχέση του ηθοποιού με τα κορίτσια του είναι ιδιαίτερα στενή. Το 2019, μάλιστα, έκανε τα ονόματα και των τεσσάρων τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, δίπλα στο τατουάζ «Lucy» που είχε ήδη προς τιμήν της συζύγου του.

Η ξεχωριστή σχέση του Ματ Ντέιμον με την κόρη του, Ιζαμπέλα, και τα πειράγματα για τις ταινίες του

Η Ιζαμπέλα έχει ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα της και, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, δεν διστάζει καθόλου να τον πειράζει για την κινηματογραφική του καριέρα. Ο Ματ Ντέιμον είχε αποκαλύψει το 2021 ότι η κόρη του είχε έναν μάλλον ξεκαρδιστικό κανόνα σχετικά με τις ταινίες του: όταν οι κριτικές ήταν κακές, ήθελε να τις βλέπει για να μπορεί να τον πειράξει. Αντίθετα, όταν μια ταινία του δεχόταν καλές κριτικές, ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να ενδιαφερθεί.

Ο ίδιος έχει μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για την προσωπικότητά της, λέγοντας για την Ιζαμπέλα ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους» που έχει γνωρίσει και χαρακτηρίζοντάς την «πολύ cool».

Τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κόρες του μεγαλώνουν και αρχίζουν να φεύγουν από το σπίτι, ο Ματ Ντέιμον έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο συναισθηματική είναι αυτή η νέα περίοδος για τον ίδιο και τη σύζυγό του. Έχει εξηγήσει ότι προσπαθεί περισσότερο να ζει τη στιγμή, γνωρίζοντας πως δεν μπορεί να επιβραδύνει τον χρόνο.

Υπάρχει, μάλιστα, ένας οικογενειακός κανόνας που παραμένει αδιαπραγμάτευτος: το βραδινό τραπέζι. Όπως έχει αποκαλύψει ο Ματ Ντέιμον στο People, η οικογένεια έχει καθιερώσει να τρώει μαζί κάθε βράδυ, μια παράδοση που προσπαθούν να διατηρούν ακόμα και τώρα που οι κόρες του μεγαλώνουν και δύο από αυτές έχουν ήδη φύγει από το πατρικό σπίτι.

Πρόσφατα, ο Ματ Ντέιμον είχε ακόμη μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με τις κόρες του στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η οικογένειά του χρειάστηκε να κάνει αρκετές θυσίες όσο εκείνος βρισκόταν μακριά για τα πολύμηνα και απαιτητικά γυρίσματα και εξέφρασε τη χαρά του που είχε τα κορίτσια του δίπλα του στην πρεμιέρα.

Τώρα, όμως, είναι η Ιζαμπέλα που βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα. Στα 20 της χρόνια, έχοντας ήδη μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για τις σπουδές της και πλέον με ένα συμβόλαιο με το IMG Models, δείχνει αποφασισμένη να δοκιμάσει τις δικές της δυνάμεις και να χτίσει μια πορεία με τη δική της υπογραφή.