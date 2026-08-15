Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (15.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τη φωτιά που ξέσπασε με τους ανέμους που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Σκύρο ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά επιχειρούν 53 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και εθελοντές.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση από αέρος. Στη μάχη έχουν διατεθεί 16 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα με ένα από αυτά να έχει συντονιστικό ρόλο, που πραγματοποιούν ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 #πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 1ης , 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 Α/Φ και 5 Ε/Π. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Λόγω της φωτιάς που μαίνεται, από νωρίς δόθηκε εντολή εκκένωσης και ήχησε το 112 για απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών σε δύο περιοχές.

Λίγο μετά τις 16:30 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 λίγο πριν από τις 18:30, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκος. Όσοι βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην Νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πεύκο απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Χώρα_Σκύρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Ενισχύσεις από Εύβοια και Θεσσαλία

Παράλληλα, στο νησί φτάνουν και επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις από την Εύβοια, ενώ έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μεταφορά ενισχύσεων από την Κύμη. Μεταξύ αυτών είναι 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα του ΜΕΤΠΕ Αττικής και 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Εύβοια.

Στη Σκύρο αναμένεται να μεταβούν επίσης 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 5 πυροσβέστες της 4ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξεκινούν την έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.