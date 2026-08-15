Στην ταυτοποίηση τριών 13χρονων που φέρονται να συμμετείχαν σε επικίνδυνο «challenge» με φωτιές σε πευκοδάσος στα Άνω Βριλήσσια, στους πρόποδες του Πεντελικού, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Η εξέλιξη προέκυψε μετά από νέα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να διαδραμάτισε κλήση στο 112, η οποία έδωσε στους ερευνητές της Πυροσβεστικής στοιχεία που τους οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών ανηλίκων.

Οι 13χρονοι φέρονται να έβαζαν φωτιές μέσα στο δάσος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαδικτυακού «challenge» και στη συνέχεια να επιχειρούσαν να τις σβήσουν.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δικαστική διαδικασία για ανηλίκους.