Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική και ιδιαίτερα έντονη νεροποντή που έπληξε τη Μάνη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με την Κοκκάλα, το Οίτυλο και το Λιμένι να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αφήνοντας πίσω τους εικόνες που παραπέμπουν σε χειμωνιάτικο σκηνικό, παρά στην καρδιά του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Κοκκάλα, όπου η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε ορμητικό χείμαρρο. Τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα προς τη θάλασσα, παρασύροντας αντικείμενα και φερτά υλικά στο πέρασμά τους.

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Σε αρκετά σημεία η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, με τα νερά να φτάνουν μέχρι τα παράθυρα κτιρίων και να εισέρχονται σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, τμήμα του δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, αποτυπώνοντας το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η νεροποντή.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο Οίτυλο, όπου η ισχυρή βροχόπτωση μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη». Μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν με ορμή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Λιμένι, με τους δρόμους να δέχονται μεγάλο όγκο νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.