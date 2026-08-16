Όταν το θερμόμετρο σκαρφαλώνει επικίνδυνα, δεν κινδυνεύει μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός. Η ζέστη μπορεί να «χτυπήσει» και το ίδιο το φάρμακο που προορίζεται να μας προστατεύσει.

Ένα κουτί χάπια ξεχασμένο στο αυτοκίνητο.

Μια πένα ινσουλίνης μέσα σε τσάντα που μένει για ώρες στον ήλιο.

Μία αυτοένεση αδρεναλίνης στο ντουλαπάκι.

Μια συσκευασία φαρμάκων στο μπάνιο, όπου θερμότητα και υγρασία ανεβαίνουν καθημερινά.

Μοιάζουν με αθώες καθημερινές συνήθειες. Δεν είναι πάντα.

Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τον χειρισμό μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Πρόσφατη δημοσίευση για τη διαχείριση των λεγόμενων temperature excursions επισημαίνει ακριβώς ότι η επίδραση μιας τέτοιας απόκλισης πρέπει να αξιολογείται με βάση το συγκεκριμένο προϊόν, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της έκθεσης. Η σχετική επιστημονική δημοσίευση είναι διαθέσιμη μέσω PubMed.

Και αυτό είναι κρίσιμο: δεν υπάρχει ένας απλός κανόνας που να λέει ότι «όλα τα φάρμακα χαλάνε στους Χ βαθμούς μετά από Υ ώρες». Κάθε σκεύασμα έχει τις δικές του προδιαγραφές σταθερότητας.

Μπορεί, λοιπόν, η θερμότητα να κάνει ένα φάρμακο λιγότερο αποτελεσματικό; Η απάντηση είναι: Ναι.

Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιταχύνει φυσικές και χημικές διεργασίες υποβάθμισης και να οδηγήσει σε απώλεια δραστικότητας ή άλλες μεταβολές του προϊόντος. Ανάλογα με:

το φάρμακο,

τη θερμοκρασία,

τη διάρκεια της έκθεσης,

τη φαρμακοτεχνική μορφή και

τη συσκευασία, οι συνέπειες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εδώ και χρόνια με το πρόβλημα της αποθήκευσης φαρμάκων έξω από ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Prehospital Emergency Care είχε καταγράψει το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων θερμοκρασιών στην εξωνοσοκομειακή φύλαξη φαρμάκων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πραγματικές συνέπειες στη σταθερότητα και τη δραστικότητα εξαρτώνται από το προϊόν και ότι απαιτούνται ειδικά δεδομένα.

Με άλλα λόγια, η θερμότητα δεν «χαλάει» όλα τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο ούτε με την ίδια ταχύτητα.

Το όριο των 15°C–30°C και η παγίδα της «θερμοκρασίας δωματίου»

Πολλά φάρμακα που φυλάσσονται εκτός ψυγείου (όπως μη συνταγογραφούμενα χάπια, κάψουλες και σκόνες) προορίζονται για φύλαξη σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου.

Στην πράξη, στις οδηγίες πολλών προϊόντων συναντάται εύρος περίπου 15°C έως 30°C, όμως οι ακριβείς απαιτήσεις δεν είναι ίδιες για κάθε σκεύασμα. Γι’ αυτό η ετικέτα, το φύλλο οδηγιών χρήσης και οι επίσημες πληροφορίες του κατασκευαστή έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο.

Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο όταν το περιβάλλον παύει να θυμίζει… δωμάτιο. Και ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται παρκαρισμένο στον καλοκαιρινό ήλιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεξέλεγκτου θερμικού περιβάλλοντος.

Οι επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι:

η θερμική μεταφορά,

η συσκευασία και

οι μεταβαλλόμενες εξωτερικές θερμοκρασίες

παίζουν ρόλο στη σταθερότητα των φαρμακευτικών προϊόντων. Σχετική μελέτη για την επίδραση της συσκευασίας και της μεταφοράς θερμότητας στη σταθερότητα των φαρμάκων υπογραμμίζει πόσο σύνθετη μπορεί να γίνει η πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός προϊόντος σε μη ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Ινσουλίνη: όταν η υπερβολική ζέστη μπορεί να κοστίσει σε αποτελεσματικότητα

Τα υγρά σκευάσματα και ιδιαίτερα αρκετά βιολογικά φάρμακα είναι περισσότερο απαιτητικά ως προς τις συνθήκες φύλαξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ινσουλίνη.

Ο FDA αναφέρει ότι η ινσουλίνη χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς της όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες και ότι όσο περισσότερο διαρκεί η έκθεση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η απώλεια αποτελεσματικότητας. Αυτό μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου της γλυκόζης.

Σύμφωνα με την ίδια επίσημη καθοδήγηση, πολλά προϊόντα ινσουλίνης μπορούν, ανάλογα με το προϊόν, να παραμένουν εκτός ψυγείου στους 15°C–30°C για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συχνά έως 28 ημέρες. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί καθολικό κανόνα για κάθε ινσουλίνη και πρέπει πάντοτε να ελέγχονται οι οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ο FDA είναι επίσης σαφής σε ένα δεύτερο σημείο: η ινσουλίνη πρέπει να διατηρείται όσο γίνεται δροσερή, μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακό φως, αλλά δεν πρέπει να καταψύχεται.

EpiPen: ούτε στο ντουλαπάκι ούτε στο ψυγείο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η επινεφρίνη/αδρεναλίνη σε αυτοενέσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες αποθήκευσης του EpiPen, οι αυτοενέσεις πρέπει να φυλάσσονται στους 20°C–25°C, ενώ επιτρέπονται περιορισμένες αποκλίσεις μεταξύ 15°C και 30°C. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη ή κρύο και δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Ούτε όμως πρέπει να μπουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.

Υπάρχει ακόμη ένα προειδοποιητικό σημάδι που μπορεί να φανεί με γυμνό μάτι: η επινεφρίνη μπορεί να αλλοιωθεί με την έκθεση σε αέρα ή φως. Οι οδηγίες του EpiPen συστήνουν αντικατάσταση όταν το διάλυμα έχει αποκτήσει ροζ ή καφέ χρώμα, είναι θολό ή εμφανίζει σωματίδια.

Ναλοξόνη: αντέχει σε κάποιες αποκλίσεις όχι όμως στην υπερβολική ζέστη

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται η ναλοξόνη, ένα κρίσιμο φάρμακο έκτακτης ανάγκης για την αναστροφή υπερδοσολογίας οπιοειδών.

Οι επίσημες πληροφορίες για τη ναλοξόνη αναφέρουν αποθήκευση μεταξύ 2°C και 25°C, αποφυγή υπερβολικής θερμότητας πάνω από 40°C, προστασία από το φως και αποφυγή της κατάψυξης.

Οι ακριβείς οδηγίες, ωστόσο, πρέπει και εδώ να ακολουθούνται για το συγκεκριμένο προϊόν ναλοξόνης που έχει ο ασθενής.

Το μήνυμα είναι ένα: το φάρμακο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι μαζί μας, αλλά πρέπει να παραμένει και σωστά αποθηκευμένο ώστε να είναι αξιόπιστο όταν πραγματικά το χρειαστούμε.

Το μεγάλο λάθος του καλοκαιριού: «Θα το αφήσω για λίγο στο αυτοκίνητο»

Το αυτοκίνητο, το πορτμπαγκάζ και το ντουλαπάκι είναι από τα χειρότερα σημεία για τη φύλαξη φαρμάκων σε ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Δεν είναι μόνο η κορύφωση της θερμοκρασίας που έχει σημασία. Είναι και οι συνεχείς θερμικές διακυμάνσεις στις οποίες μπορεί να εκτεθεί ένα φάρμακο ξανά και ξανά.

Η έρευνα για τα θερμοευαίσθητα φάρμακα εκτός νοσοκομείου δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό. Προοπτική μελέτη για τη φύλαξη θερμοευαίσθητων φαρμάκων από περιπατητικούς ασθενείς χρησιμοποίησε καταγραφείς θερμοκρασίας ακριβώς για να εξετάσει τι συμβαίνει στα φάρμακα μετά την παράδοσή τους στον ασθενή, αναδεικνύοντας τη σημασία των πραγματικών συνθηκών μεταφοράς και οικιακής φύλαξης.

Πώς μεταφέρουμε σωστά τα φάρμακα μέσα στον καύσωνα

Εν κινήσει: Ποτέ μην αφήνετε τα φάρμακα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πορτμπαγκάζ ή ντουλαπάκι. Για φάρμακα που χρειάζονται ψύξη ή αυστηρά ελεγχόμενη θερμοκρασία, μπορεί να απαιτείται μονωμένη τσάντα μεταφοράς, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του προϊόντος.

Και εδώ υπάρχει μια λεπτή αλλά κρίσιμη ισορροπία: ψύξη δεν σημαίνει κατάψυξη.

Το φάρμακο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με παγοκύστη όταν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει. Ο FDA, για παράδειγμα, επισημαίνει ειδικά για την ινσουλίνη ότι όταν χρησιμοποιείται πάγος για τη διατήρησή της σε χαμηλή θερμοκρασία πρέπει να αποφεύγεται η κατάψυξή της.

Στο σπίτι: Αποφύγετε το ντουλάπι του μπάνιου. Τα ζεστά ντους δημιουργούν ένα περιβάλλον με θερμότητα και υγρασία, δύο παράγοντες που δεν αποτελούν καλούς συμμάχους για πολλά φαρμακευτικά προϊόντα.

Μακριά επίσης από ηλιόλουστα περβάζια, σημεία κοντά σε θερμαντικά σώματα και ντουλάπια ακριβώς πάνω από την κουζίνα ή τον φούρνο.

Για όσα φάρμακα προβλέπεται φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου, προτιμήστε δροσερό, ξηρό και σκιερό σημείο, όπως ένα κατάλληλο συρτάρι ή ντουλάπι, πάντα μακριά από παιδιά.

Η ιατρική προοπτική: πώς βάζουμε παγοκύστη χωρίς να «παγώσουμε» το φάρμακο

Ποιος είναι ο ασφαλέστερος και πρακτικότερος τρόπος για να μεταφέρουμε ένα ευαίσθητο στη θερμοκρασία φάρμακο έκτακτης ανάγκης χωρίς να το καταψύξουμε κατά λάθος;

Ο Alex Nguyen, PharmD, RPh, CPh, δίνει μια απλή και πρακτική οδηγία: «Κρατήστε τα φάρμακά σας τυλιγμένα σε ύφασμα, ώστε να μην αγγίζουν ποτέ απευθείας τον πάγο ή χρησιμοποιήστε μια ειδική θήκη ψύξης που ψύχει χωρίς να καταψύχεται. Αποθηκεύστε τα φάρμακά σας στη μέση της τσάντας σας, όχι ακριβώς πάνω στην παγοκύστη, και αποφύγετε την άμεση επαφή με τον πάγο, καθώς το πάγωμα μπορεί να την καταστρέψει.»

Η πρακτική αυτή συμβαδίζει με την αρχή που τονίζουν οι επίσημες οδηγίες για θερμοευαίσθητα φάρμακα: προστασία από την υπερβολική ζέστη, χωρίς ανεξέλεγκτη έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα σημάδια που μπορεί να προδώσουν ένα αλλοιωμένο φάρμακο

Το δύσκολο είναι ότι ένα φάρμακο που έχει χάσει μέρος της σταθερότητας ή της δραστικότητάς του δεν αλλάζει υποχρεωτικά εμφάνιση. Επομένως, η απουσία ορατής αλλοίωσης δεν αποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και πλήρως δραστικό μετά από σημαντική απόκλιση από τις προβλεπόμενες συνθήκες φύλαξης.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα φυσικά σημάδια που πρέπει να κινητοποιούν άμεσα την προσοχή:

χάπια ή κάψουλες που έχουν κολλήσει μεταξύ τους,

δισκία που έχουν σπάσει ή ραγίσει,

αλλαγή χρώματος ή οσμής,

κρέμες ή γαλακτώματα που έχουν διαχωριστεί,

υγρά που έχουν γίνει θολά ή έχουν αλλάξει χρώμα,

εμφάνιση κρυστάλλων ή σωματιδίων εκεί όπου κανονικά δεν υπάρχουν.

Μην χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο που παρουσιάζει απροσδόκητη αλλαγή στην εμφάνιση, την οσμή ή τη σύστασή του χωρίς να συμβουλευτείτε φαρμακοποιό ή γιατρό, ακόμη και αν η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει.

Η ημερομηνία λήξης, άλλωστε, προϋποθέτει ότι το προϊόν έχει διατηρηθεί στις συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής.

Η «ψυχρή αλυσίδα» δεν είναι λεπτομέρεια

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα φάρμακα που κανονικά φυλάσσονται στο ψυγείο.

Μια σύγχρονη ανασκόπηση 150 ψυχόμενων φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων κατέδειξε πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι διαφορές μεταξύ προϊόντων ως προς τον χρόνο που αντέχουν σε θερμοκρασία δωματίου. Μάλιστα, διαφορές μπορεί να υπάρχουν ακόμη και ανάμεσα σε εμπορικά προϊόντα με την ίδια δραστική ουσία.

Αυτό ακριβώς καταρρίπτει έναν επικίνδυνο μύθο: δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας ότι ένα φάρμακο «μάλλον είναι εντάξει» επειδή ένα άλλο παρόμοιο προϊόν άντεξε εκτός ψυγείου.

Μια μεγάλη ανασκόπηση 20 ετών για τις επιτρεπτές θερμοκρασιακές αποκλίσεις ψυχόμενων φαρμάκων εντόπισε συγκεκριμένα δεδομένα για εκατοντάδες προϊόντα, αναδεικνύοντας ακριβώς την ανάγκη αξιολόγησης ανά φάρμακο.

Και στην Ελλάδα, ο καύσωνας γίνεται ολοένα σοβαρότερο ζήτημα δημόσιας υγείας

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου τα παρατεταμένα επεισόδια ακραίας ζέστης αποτελούν πλέον επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ανακοίνωσή του για τον καύσωνα τον Ιούλιο του 2026, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα για καρδιοπαθείς και ευπαθείς ομάδες.

Σε προηγούμενη επείγουσα ανακοίνωση του ΕΚΠΑ για τον καύσωνα, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είχε συνδέσει την ενίσχυση των επεισοδίων ακραίας ζέστης με την κλιματική αλλαγή και είχε αναφερθεί τόσο στους παρατεταμένους καύσωνες όσο και στο φαινόμενο του «θερμικού θόλου».

Το ζήτημα, επομένως, δεν περιορίζεται πλέον στο πώς προστατεύουμε τον οργανισμό μας από τον καύσωνα. Πρέπει να προστατεύουμε και τα φάρμακα από τα οποία εξαρτάται η υγεία μας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων, στο πλαίσιο των οποίων η ορθή αποθήκευση και διανομή αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Αν το φάρμακο έμεινε στη ζέστη, μην αυτοσχεδιάσετε

Αν ένα φάρμακο έμεινε για ώρες σε αυτοκίνητο, εκτέθηκε στον ήλιο, βρέθηκε εκτός ψυγείου ενώ κανονικά απαιτεί ψύξη ή αντίθετα πάγωσε κατά λάθος πάνω σε παγοκύστη, μην επιχειρήσετε να αποφασίσετε μόνο από την εμφάνισή του αν είναι κατάλληλο για χρήση.

Ο FDA συστήνει, όταν υπάρχει αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια ενός συγκεκριμένου προϊόντος μετά από ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης, επικοινωνία με τον φαρμακοποιό, τον επαγγελματία υγείας ή τον κατασκευαστή.

Ο φαρμακοποιός μπορεί να ελέγξει τις ειδικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου σκευάσματος και, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον χρόνο έκθεσης, να καθοδηγήσει τον ασθενή για το εάν απαιτείται αντικατάσταση και για τον ασφαλή τρόπο απόρριψης ενός φαρμάκου που δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Το φάρμακο δεν είναι απλώς ένα κουτί στο συρτάρι

Μέσα σε έναν καύσωνα προσέχουμε το νερό που πίνουμε, περιορίζουμε την έκθεση στον ήλιο, αναζητούμε σκιά και δροσιά. Υπάρχει όμως ένας ακόμη κρίκος προστασίας που συχνά περνά απαρατήρητος: το μικρό οικιακό φαρμακείο.

Ένα φάρμακο είναι προϊόν σχεδιασμένο να παραμένει σταθερό υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν αυτές παραβιάζονται, η ημερομηνία λήξης από μόνη της δεν αρκεί για να μας διαβεβαιώσει ότι όλα παραμένουν όπως πριν.

Γι’ αυτό, ειδικά τις ημέρες που η άσφαλτος πυρώνει και το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μετατρέπεται σε θερμοκήπιο, ο κανόνας πρέπει να είναι απλός:

Όχι φάρμακα στον ήλιο.

Όχι στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Όχι αυθαίρετη ψύξη ή κατάψυξη.

Πάντα οι οδηγίες του συγκεκριμένου σκευάσματος και, όταν υπάρχει αμφιβολία, ο φαρμακοποιός.

Γιατί ένα φάρμακο έκτακτης ανάγκης δεν αρκεί απλώς να βρίσκεται στην τσάντα μας.

Πρέπει, τη στιγμή που θα το χρειαστούμε, να μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία το έχουμε μαζί μας.