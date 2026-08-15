Η Αναστασία Γιάμαλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ανάφη, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέβασε ένα άλμπουμ με 20 φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες προσπάθησε να αποτυπώσει πρόσωπα, τοπία και μικρές καθημερινές στιγμές που ξεχώρισε κατά την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί.

Από το μαντρί και το καφενείο της Μαργαρίτας μέχρι τις πυγολαμπίδες, τους χορούς, τις βιβλιοκριτικές και τους ανθρώπους που γνώρισε ή συνάντησε στην Ανάφη, η Αναστασία Γιάμαλη συγκέντρωσε σε ένα άλμπουμ εικόνες από τις καλοκαιρινές της ημέρες.

Στη λεζάντα της ανάρτησης προσπάθησε, μάλιστα, να περιγράψει όλα όσα θα ήθελε να χωρέσει στις 20 φωτογραφίες.

«Πώς να χωρέσει το νησί, το μαντρί, το καφενείο της Μαργαρίτας, το crew, τα μαντρόσκυλα, οι Δημήτρηδες, τα χόρτα, οι πυγολαμπίδες, οι βιβλιοκριτικές, η Έφη, η Σταλιά, οι χοροί, οι άνθρωποι μου σε 20 μόνο λήψεις;», έγραψε χαρακτηριστικά.