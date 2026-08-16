Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Ρουμανία, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας, με ισπανικό μαχητικό F-18 να το εντοπίζει και να το καταρρίπτει.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 05:01 το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια αποστολής προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Το drone εντοπίστηκε από τα ραντάρ να εισέρχεται στη Ρουμανία από την πλευρά της Μολδαβίας, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γαλάτσι, στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Το ισπανικό F-18 που συμμετείχε στην αποστολή «κλείδωσε» τον στόχο με το ραντάρ του και έλαβε άδεια να προχωρήσει σε εμπλοκή. Λίγο αργότερα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια του drone φαίνεται να έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Το τέταρτο drone που καταρρίπτεται φέτος

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτει χερσαία σύνορα μήκους περίπου 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια επανειλημμένες εισόδους ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Το Βουκουρέστι δεν ανακοίνωσε την προέλευση του drone που καταρρίφθηκε σήμερα. Περιορίστηκε να αναφέρει την πορεία από την οποία εισήλθε στη χώρα.

Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, για το τέταρτο drone που καταρρίπτεται πάνω από τη Ρουμανία μέσα στο 2026.

Είχαν προηγηθεί τρεις καταρρίψεις τον Ιούλιο

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ρουμανικά F-16 είχαν καταρρίψει τρία ρωσικά drones που είχαν εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο.

Ήταν η πρώτη φορά που η Ρουμανία προχωρούσε σε κατάρριψη ρωσικών drones έπειτα από δεκάδες περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η γεωγραφική θέση της Ρουμανίας την έχει καταστήσει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, καθώς αρκετές από τις επιθέσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές κοντά στα ρουμανικά σύνορα.

Drone είχε πέσει σε πολυκατοικία στη Γαλάτσι

Νωρίτερα φέτος, ένα ρωσικό drone είχε συντριβεί σε πολυκατοικία στη Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης εναντίον στόχων στη γειτονική Ουκρανία.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.

Η νέα κατάρριψη προσθέτει ένα ακόμη περιστατικό στην αλυσίδα των παραβιάσεων του ρουμανικού εναέριου χώρου, ενισχύοντας την επιφυλακή των ρουμανικών και νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή.