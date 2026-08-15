«Η Tesla πλησιάζει στην αποκάλυψη του ριζοσπαστικά νέου “ιπτάμενου» Roadster”», σύμφωνα με πληροφορίες του The Information. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Tesla σχεδιάζει να αποκαλύψει το νέο Roadster με ένα εντυπωσιακό «ιπτάμενο» θέαμα ακόμη και μέσα στον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, αναζωπύρωσε την Τετάρτη τις εικασίες σχετικά με το Roadster της εταιρείας, το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ, με μια υπόσχεση για μια τεχνολογία που παρέμενε δύσκολο να κατακτηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπονοώντας ότι τα ιπτάμενα αυτοκίνητα βρίσκονται στον ορίζοντα.

Ο Μασκ δημοσίευσε τη σύντομη απάντηση «Θα αποκτήσετε ιπτάμενα αυτοκίνητα» σε μια συζήτηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την από καιρό υποσχεθείσα έλευση των ιπτάμενων αυτοκινήτων. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα την Tesla ή το Roadster, αλλά το σχόλιό του έρχεται μετά από χρόνια υπαινιγμών ότι το σπορ αυτοκίνητο επόμενης γενιάς θα μπορούσε να απογειωθεί για λίγο.

You will get flying cars — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2026

Ο Μασκ αναζωπύρωσε αυτές τις εικασίες πέρυσι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Τζο Ρόγκαν. «Πλησιάζουμε στη στιγμή που θα παρουσιάσουμε το πρωτότυπο», είχε πει, υποσχόμενος μια «αξέχαστη» επίδειξη. Όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε για τα ιπτάμενα αυτοκίνητα, ο Μασκ απάντησε: «Αν ο Πίτερ θέλει ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο, θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει ένα», αναφερόμενος στον δισεκατομμυριούχο Πίτερ Τιλ.

Ο Μασκ περιέγραψε αργότερα το Roadster ως ένα όχημα με «τρελή τεχνολογία» και διερωτήθηκε: «Είναι καν αυτοκίνητο; Δεν είμαι σίγουρος». Είπε ότι η τεχνολογία του θα είναι «πιο τρελή» από τον συνδυασμό όλων των φανταστικών αυτοκινήτων του Τζέιμς Μποντ, αναγνωρίζοντας παράλληλα: «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα λειτουργεί».

Η Tesla εξακολουθεί να προωθεί επίσημα το Roadster ως ηλεκτρικό σούπερκαρ, κάνοντας λόγο για χρόνο επιτάχυνσης από 0 έως 60 μίλια ανά ώρα σε 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 250 μιλίων και αυτονομία 620 μιλίων. Η δημόσια σελίδα της για το Roadster δεν αναφέρει τη δυνατότητα παρατεταμένης πτήσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μασκ έχει επανειλημμένα δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Το 2024, δήλωσε ότι η Tesla είχε «αυξήσει ριζικά τους στόχους σχεδιασμού» και πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο αυτοκίνητο σαν αυτό, αν μπορεί κανείς να το πει αυτοκίνητο».