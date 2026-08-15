Ακόμη μία σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (15/8) και έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα για μια θέση στο βάθρο.

Ο Σίσκος κατάφερε τελικά να τερματίσει στην τρίτη θέση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό μετάλλιο στη φετινή του παρουσία στη διοργάνωση.

Η κατάταξη του τελικού

1.Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72

2.Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06

3.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.13

4.Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23

5.Κριστόφ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:54.74

6.Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89

7.Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (Ισπανία) 1:54.97

8.Μίχαλ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:55.42

Δείτε την εξαιρετική εμφάνιση του Έλληνα πρωταθλητή

Η επιτυχία του γίνεται ακόμη πιο σημαντική, καθώς συνοδεύτηκε από νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα.

Ο Έλληνας κολυμβητής είχε ήδη δείξει τις διαθέσεις του από τον ημιτελικό, όπου σημείωσε χρόνο 1:55.55. Με την επίδοση αυτή βελτίωσε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, που ήταν 1:56.12, και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση.

Στον τελικό ο Σίσκος ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και, με μια δυναμική κούρσα, κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.