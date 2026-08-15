Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) υπέστη επίθεση χθες Παρασκευή το βράδυ στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κρατική επιχείρηση των ΗΑΕ με δελτίο Τύπου που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM.

«Το συμβάν δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο» αναφέρει η ανακοίνωση της ADNOC, αρκετά τάνκερ της οποίας είχαν ήδη μπει στο στόχαστρο επιθέσεων προχθές Πέμπτη και την περασμένη εβδομάδα στη θαλάσσια οδό αυτή κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Το στενό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο -στον οποίο έχουν ακτές τα ΗΑΕ- με τον Ινδικό ωκεανό, παραμένει στην πράξη κλειστό αφότου πήρε αυτή την απόφαση το Ιράν στις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου. Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό είχαν, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, συμβολή στην κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο. Οι χώρες που μεσολαβούν καλούν τις ΗΠΑ και το Ιράν να επανέλθουν στην τήρηση των όρων του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της κατ’ αρχήν συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν στα μέσα Ιουνίου.

Την Παρασκευή, το Αμπού Ντάμπι «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση του Ιράν εναντίον άλλων δυο πλοίων της ADNOC, καθώς έπλεαν στο στενό του Ορμούζ.

«Η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας και η χρήση του στενού του Ορμούζ ως εργαλείου οικονομικού καταναγκασμού αποτελούν πράξεις πειρατείας από το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιφέρειας, τους λαούς της, καθώς και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Την περασμένη εβδομάδα, αυτός που ήταν τότε επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, είχε απαριθμήσει σειρά όρων για να ανοίξει ξανά το στενό, ιδίως το τέλος «του πολέμου και της επιθετικότητας εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στον Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Υεμένη και στο Ιράκ».

Απαίτησε ακόμη την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.