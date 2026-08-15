Με τον Φώτη Ιωαννίδη να κάνει μια φοβερή εμφάνιση η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε την πρώτη της νίκη τη φετινή σεζόν στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα κόντρα στη Βιτόρια Γκιμαράες με 3-2.

Ο Ρουί Μπόρτζες ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα τόσο τον Γιώργο Βαγιαννίδη, όσο και Φώτη Ιωαννίδη, με τον Έλληνα φορ να πετυχαίνει ένα γκολ και μοιράζει δύο ασίστ.

Στο 9ο λεπτό, ο Ιωαννίδης πάσαρε στον Γκονσάλβες για το 1-0 και στο 22ο λεπτό ήταν σειρά του ίδιου του Ιωαννίδη να σκοράρει με αριστερό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Στο 41 λεπτό ο Ιωαννίδης έκανε την δεύτερη ασίστ του στον Αλτιμίρα για να κάνει αυτός το 3-0. Η Γκιμαράες στην συνέχεια πέτυχε δύο γκολ με τον Σάμου στο 66’ και τον Εντόι στο 68’ για το τελικό 3-2.

Στην αναμέτρηση στάθηκε άτυχος ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος στο 83ο λεπτό αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.