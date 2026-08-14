Τη δική της απάντηση στις αιχμές που διατυπώθηκαν μετά την αποχώρησή της από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δίνει η Κατερίνα Μουτσάτσου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να υποβαθμιστεί η δουλειά ανθρώπων που επέλεξαν να εγκαταλείψουν τον πολιτικό φορέα.

Η ηθοποιός, η οποία είχε εμφανιστεί στην ιδρυτική παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου, αποχώρησε στις αρχές Αυγούστου από την Ομάδα Πολιτισμού. Η αποχώρησή της ήρθε μέσα σε ένα ευρύτερο κύμα αναταράξεων, με σειρά στελεχών να εγκαταλείπουν το νεοσύστατο κόμμα και 22 πρώην μέλη να εκδίδουν στη συνέχεια κοινή ανακοίνωση με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του.

«Η συμμετοχή μου δεν ήταν μια εμφάνιση στην παρουσίαση»

Σε μακροσκελή ανάρτησή της, η Μουτσάτσου αναφέρει ότι δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει ζητήματα από την εσωτερική λειτουργία των ομάδων εργασίας. Όπως εξηγεί, όμως, αποφάσισε να τοποθετηθεί μετά τη διαρροή εσωτερικού μηνύματος που είχε στείλει κατά την αποχώρησή της και μετά από δημόσιες αναφορές που, κατά την ίδια, δημιουργούσαν την εντύπωση ότι η παρουσία της στο κόμμα περιορίστηκε στην εκδήλωση της 21ης Μαΐου.

Απαντά επίσης σε υπαινιγμούς ότι όσοι έφυγαν ενδιαφέρονταν για «θεσούλες» ή προσωπική προβολή, τονίζοντας ότι η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή, όχι όμως και η εκ των υστέρων διαγραφή της εργασίας που είχε προηγηθεί.

Οι δύο προτάσεις που λέει ότι κατέθεσε

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της, που ξεπέρασε τους δύο μήνες, εργάστηκε πάνω σε δύο ολοκληρωμένες προγραμματικές προτάσεις.

Η πρώτη αφορούσε τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά, με θέσεις για τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τον ΟΔΑΠ και τη διαχείριση της πολιτιστικής περιουσίας.

Η δεύτερη επικεντρωνόταν στον ελληνικό κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική, με προτάσεις για τη χρηματοδότηση παραγωγών, το ΕΚΚΟΜΕΔ, τις διεθνείς συμπαραγωγές και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού κινηματογράφου.

Όπως υποστηρίζει, δεν επρόκειτο για γενικές ιδέες ή υλικό μιας παρουσίασης, αλλά για δουλειά που απαιτούσε έρευνα, συναντήσεις και επεξεργασία συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων. Αναφέρει μάλιστα ότι είχε αρχίσει να καταθέτει προτάσεις στην επίσημη πλατφόρμα του Τομέα Πολιτισμού από τις 20 Ιουνίου, αλλά σημαντικό μέρος τους, σύμφωνα με την ίδια, δεν έτυχε της αναμενόμενης προσοχής.

Η συνάντηση με τους εργαζόμενους του υπουργείου Πολιτισμού

Η ηθοποιός αποκαλύπτει ακόμη ότι μαζί με τον Θανάση Αυγερινό είχε επιδιώξει συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού, Δέσποινα Κουτσούμπα, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες. Η Μαρία Καρυστιανού συμμετείχε διαδικτυακά, σύμφωνα με την ανάρτηση της Μουτσάτσου.

Για την ίδια, αυτή ήταν η διαδικασία με την οποία θα έπρεπε να δημιουργείται ένα πολιτικό πρόγραμμα: με έρευνα, τεκμηρίωση και διάλογο με ανθρώπους που γνωρίζουν τον χώρο.

«Δεν διαγράφεται αναδρομικά η δουλειά επειδή κάποιος αποχώρησε»

Η Μουτσάτσου επιμένει ότι δεν επιδιώκει προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, αλλά θέλει να αποκαταστήσει –όπως λέει– τα πραγματικά δεδομένα για τη συμμετοχή της.

«Θεωρώ άδικο να υποβαθμίζεται σήμερα δημόσια η συνεισφορά ανθρώπων επειδή επέλεξαν να αποχωρήσουν», αναφέρει, ξεκαθαρίζοντας ότι η αποχώρηση από έναν πολιτικό φορέα δεν μπορεί να ακυρώνει αναδρομικά τον χρόνο, τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που είχαν προηγηθεί.

Δηλώνει μάλιστα έτοιμη να δημοσιοποιήσει τα δύο προγράμματα που συνέταξε, ώστε, όπως αναφέρει, να μπορεί ο καθένας να κρίνει το εύρος και τη σοβαρότητα της δουλειάς της.

Η νέα παρέμβασή της έρχεται περίπου δέκα ημέρες μετά την αποχώρησή της και ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός κύματος παραιτήσεων, με πρώην στελέχη να έχουν ανοίξει δημόσια συζήτηση για τις εσωτερικές διαδικασίες και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στον νεοσύστατο πολιτικό φορέα.

Η Μουτσάτσου, πάντως, επιλέγει αυτή τη φορά να μεταφέρει τη συζήτηση από το γιατί έφυγε στο τι είχε κάνει όσο βρισκόταν εκεί – και δηλώνει πως δεν πρόκειται να δεχθεί η αποχώρησή της να μετατραπεί σε διαγραφή της προηγούμενης δουλειάς της.