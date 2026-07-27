Πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον 28χρονο Κροάτη χαφ να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, πιθανότατα τετραετούς διάρκειας.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Ρεν και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ.

Η ΑΕΚ φαίνεται πως βρήκε στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, επενδύοντας σε έναν δημιουργικό μέσο με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ποιότητα στην πάσα και ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και πίσω από τον επιθετικό.

Ο διεθνής Κροάτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και αν ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της.