Η μουσική παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία» του Κώστα Τριανταφυλλίδη, που αγαπήθηκε θερμά από το κοινό, επιστρέφει για μία ξεχωριστή εμφάνιση στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις επιτυχημένες χειμερινές παραστάσεις στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού και την καλοκαιρινή του εμφάνιση στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο σπουδαίος ερμηνευτής συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι κάτω από τον αττικό ουρανό.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένας τραγουδιστής με ξεχωριστό ερμηνευτικό χάρισμα και ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό τραγούδι, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου, έχοντας στο πλευρό του τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Ο καταξιωμένος μουσικός αναλαμβάνει το πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με ευαισθησία, γνώση και βαθιά αγάπη για το αστικό λαϊκό ρεπερτόριο.

Η παράσταση χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες λειτουργεί σαν μια ξεχωριστή ιστορία. Μέσα από τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, το κοινό θα ταξιδέψει σε σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού και σε έργα σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Γιάννης Σπανός.

Από το «Ερωτικό» και το «Λούζεται η αγάπη μου» μέχρι το «Αντιλαλούνε τα βουνά», το «Έξω φυσάει και βρέχει», το «Μια φορά κι έναν καιρό» και τη «Νύχτα», οι μουσικές ιστορίες διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα και μνήμες.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν και τα δύο τραγούδια που έδωσαν τον τίτλο στην παράσταση: το «Όνειρο Απατηλό», στην αγαπημένη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την ταινία «Ευτυχία», και η «Ιστορία» από την τηλεοπτική σειρά «Οι Πανθέοι», μέσα από την οποία ο Κώστας Τριανταφυλλίδης συστήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια– πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Φωτογραφία αφίσας: Λευτέρης Σιαράπης

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Πληροφορίες

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: Από €12, προπώληση ticketservices.gr