Ένα απίστευτο μπέρδεμα στη Μαδέρα έστειλε εκατοντάδες θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο έξω από τον καθεδρικό του Φουντσάλ, περιμένοντας τον γάμο του με την Τζορτζίνα. Μόνο που το ζευγάρι που έφτασε στην εκκλησία ήταν άλλο.

Εκατοντάδες θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από τον ιστορικό καθεδρικό ναό του Φουντσάλ στη Μαδέρα, κρατώντας κινητά και κάμερες και περιμένοντας την άφιξη του Πορτογάλου σταρ και της Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: ο Ρονάλντο δεν επρόκειτο να παντρευτεί εκεί.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί εξαιτίας μιας σειράς φημών που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον υποτιθέμενο γάμο του ποδοσφαιριστή με την επί χρόνια σύντροφό του. Έτσι, όταν ένα ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία, οι συγκεντρωμένοι θεώρησαν ότι είχε έρθει η στιγμή που περίμεναν.

Ο γάμος, όμως, ήταν του Φάμπιο Ράμος και της Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα.

Όταν η Rolls-Royce έκανε το πλήθος να τρέξει

Όπως αναφέρει η Sun, οι συγγενείς και οι φίλοι του πραγματικού ζευγαριού δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν την είσοδο του ναού, καθώς η πλατεία είχε γεμίσει από θαυμαστές του Ρονάλντο.

«Ο Φάμπιο δεν είναι ο Κριστιάνο. Όλο αυτό είναι μια τρέλα, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο», ανέφερε μέλος της γαμήλιας παρέας.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο παράδοξη όταν εμφανίστηκε μια γκρι Rolls-Royce. Αρκετοί από τους συγκεντρωμένους θεώρησαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η Τζορτζίνα και κινήθηκαν μαζικά προς το όχημα.

Οι άνθρωποι του γάμου προσπάθησαν να περάσουν ανάμεσα από τον κόσμο, ενώ κάποιος από την οικογένεια φώναζε:

«Δεν είναι η Τζορτζίνα!».

Η διευκρίνιση, πάντως, δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει αμέσως τη σύγχυση.

Ο ιερέας ξεκαθάρισε ποιος παντρευόταν

Χρειάστηκε η παρέμβαση του πατέρα Μάρκος Γκονσάλβες, ο οποίος τέλεσε το μυστήριο, για να μπει τέλος στην παρανόηση.

Ο ιερέας εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα υπήρχε στον ναό ένας και μόνο προγραμματισμένος γάμος και αυτός αφορούσε τον Φάμπιο και τη Φατίμα. Δεν υπήρχε καμία κράτηση ή προγραμματισμένη τελετή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Τζορτζίνα.

Αργότερα, όταν οι πόρτες του ναού έκλεισαν, η σελίδα της εκκλησίας στο Facebook σχολίασε το περιστατικό με χιούμορ:

«Μετά από πολλή σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες, επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να γιορτάσουμε».

Το περιστατικό έφτασε γρήγορα και στον ίδιο τον Ρονάλντο. Σε βίντεο της Jornal da Madeira που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο ποδοσφαιριστής απάντησε με emoji που κλαίνε από τα γέλια.

Πώς ξεκίνησε η φημολογία για τον Ρονάλντο και την Τζορτζίνα

Η παρεξήγηση στη Μαδέρα δεν προέκυψε από το πουθενά. Το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει στα social media αναρτήσεις που εμφάνιζαν ως ημερομηνία γάμου του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα την 1η Αυγούστου.

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες αναφορές τοποθετούσαν την υποτιθέμενη τελετή στην Quinta da Regaleira στη Σίντρα, ενώ είχε παρουσιαστεί ακόμη και πλαστή πρόσκληση σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι πληροφορίες διαψεύστηκαν από μέσα όπως το περιοδικό HOLA!, ωστόσο η φημολογία είχε ήδη διαδοθεί ευρέως.

Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci. Τον Αύγουστο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, γεγονός που έκτοτε τροφοδοτεί διαρκώς το ενδιαφέρον γύρω από το πότε και πού θα γίνει ο γάμος τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, οι εκατοντάδες θαυμαστές που βρέθηκαν έξω από τον καθεδρικό του Φουντσάλ έμαθαν την απάντηση με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο: περιμένοντας ένα ζευγάρι που δεν επρόκειτο να εμφανιστεί.