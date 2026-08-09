Στην κορύφωσή του βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου του Αυγούστου, με δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αττική και τη Θεσσαλονίκη για τα νησιά και την περιφέρεια.

Σήμερα καταγράφεται η μεγαλύτερη κίνηση του τριημέρου καθώς, από νωρίς το πρωί παρατηρείται συνωστισμός στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.

Αυξημένη είναι παράλληλα η κίνηση στις εθνικές οδούς, στα διόδια και στις βασικές εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Τροχαία και το Λιμενικό έχουν ενισχύσει την παρουσία τους, καθώς το κύμα των αδειούχων συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου και τις αυξημένες μετακινήσεις ξένων επισκεπτών προς τα νησιά.

Περισσότεροι από 54.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα, Κυριακή

Τα στοιχεία των λιμενικών αρχών αποτυπώνουν το μέγεθος της εξόδου. Από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιωτών. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Η μεγαλύτερη πίεση του τριημέρου καταγράφεται την Κυριακή. Από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 44.928 επιβάτες, ενώ άλλοι 9.270 αναμένεται να ταξιδέψουν προς τον Αργοσαρωνικό. Ο συνολικός αριθμός των αναχωρούντων ξεπερνά έτσι τις 54.000.

Ο Πειραιάς σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της ακτοπλοϊκής κίνησης. Για την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις με 34.441 επιβάτες, χωρίς να υπολογίζονται τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού. Στη διάρκεια του τριημέρου από τον Πειραιά εκτιμάται ότι θα φύγουν 93.801 ταξιδιώτες με 71 πλοία, δηλαδή σχεδόν το 73% της επιβατικής κίνησης των τριών μεγάλων λιμανιών.

Από τη Ραφήνα αναχωρούν την Κυριακή 15 πλοία με περίπου 7.320 επιβάτες, ενώ στο σύνολο του τριημέρου έχουν προγραμματιστεί 45 αναχωρήσεις και 24.705 ταξιδιώτες. Από το Λαύριο αναμένονται 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες, με το σύνολο του τριημέρου να φτάνει τις 31 αναχωρήσεις και τους 10.695 ταξιδιώτες.

Γεμάτα τα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη

Οι υψηλότερες πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όπου σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%. Αυξημένη ζήτηση υπάρχει και για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Στη Ραφήνα μεγάλο μέρος της κίνησης κατευθύνεται προς την Άνδρο, την Τήνο και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων. Το Λαύριο εξυπηρετεί επίσης κυκλαδίτικα νησιά, καθώς και συνδέσεις προς το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στον Αργοσαρωνικό, τα 58 προγραμματισμένα δρομολόγια της Κυριακής δείχνουν ότι πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινούς προορισμούς και ολιγοήμερες διακοπές.

Η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί ουρές τόσο στις πύλες επιβίβασης όσο και στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια. Στον Πειραιά, η παρουσία στελεχών του Λιμενικού έχει ενισχυθεί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ομαλή επιβίβαση επιβατών και οχημάτων. Η ίδια εικόνα καταγράφεται στη Ραφήνα και στο Λαύριο, κυρίως πριν από τις πρωινές αναχωρήσεις.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση. Όσοι ταξιδεύουν με αυτοκίνητο χρειάζεται να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο, καθώς οι ουρές στις πύλες οχημάτων και οι καθυστερήσεις στους δρόμους πρόσβασης μπορεί να είναι μεγαλύτερες.

Οι ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν τον σχεδιασμό

Πρόσθετος παράγοντας για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις είναι οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Αιγαίο πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά φτάνουν τα 8, κυρίως στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο.

Τα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί με βάση τις διαθέσιμες προγνώσεις, όμως οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις λιμενικές αρχές και τους πλοιάρχους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε θαλάσσια περιοχή. Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις, αλλαγές ή περιορισμοί.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει της Δευτέρας, όταν οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Οι ριπές μπορεί να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ σε τμήματα του Αιγαίου, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη.

Πληρότητες 100% στα ΚΤΕΛ

Αντίστοιχα αυξημένη είναι η κίνηση στους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων. Στον Κηφισό, τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς να αγγίζουν το 100%, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται για προορισμούς της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και της δυτικής Ελλάδας. Αρκετοί χρησιμοποιούν τα ΚΤΕΛ και για το πρώτο τμήμα της διαδρομής προς νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Κεφαλονιά, συνεχίζοντας στη συνέχεια με πλοίο από τα περιφερειακά λιμάνια.

Στα εκδοτήρια και στους χώρους αναμονής δημιουργούνται κατά διαστήματα ουρές, ενώ οι επιβάτες που δεν έχουν αγοράσει εγκαίρως εισιτήριο ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν θέση στα τακτικά δρομολόγια. Όπου υπάρχει δυνατότητα, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ προσθέτουν έκτακτα λεωφορεία για να καλύψουν τη ζήτηση.

Αυξημένη ροή στις εθνικές οδούς

Στις εξόδους της Αττικής η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών–Κορίνθου, με ουρές στα διόδια της Ελευσίνας και χαμηλότερες ταχύτητες σε τμήματα του δρόμου προς την Πελοπόννησο. Αυξημένη ροή υπάρχει και στην Αθηνών–Λαμίας, ιδιαίτερα κοντά στους βασικούς κόμβους και στα διόδια.

Στη Θεσσαλονίκη, οι εκδρομείς κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική, τις ακτές της Πιερίας, τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, ενώ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους συνοριακούς σταθμούς καθώς χιλιάδες βαλκάνιοι επισκέπτες έχουν επιλέξει προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας για τις διακοπές τους. Επιβράδυνση παρατηρείται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων, στην περιφερειακή οδό και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Νέων Μουδανιών.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τις περιπολίες και τους ελέγχους σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τις αντικανονικές προσπεράσεις και τη μη χρήση ζώνης ή προστατευτικού κράνους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ το θερινό πλαίσιο περιορισμών για την κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες και ώρες. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ροής και η μείωση του κινδύνου ατυχημάτων κατά τις περιόδους αυξημένων μετακινήσεων.

Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Η έξοδος των αδειούχων συμπίπτει με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. Τα πλοία και οι οδικοί άξονες εξυπηρετούν ταυτόχρονα Έλληνες εκδρομείς και χιλιάδες ξένους επισκέπτες που μετακινούνται από την Αθήνα και τα μεγάλα αεροδρόμια προς τα νησιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που παρουσίασε το Euronews, οι διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 10,6% τον Απρίλιο, ενώ τα ταξιδιωτικά έσοδα του πρώτου τετραμήνου του 2026 έφτασαν τα 2,79 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,9%. Η ανοδική αυτή πορεία έχει ενισχύσει την πίεση στις μεταφορικές υποδομές κατά την περίοδο αιχμής.

Παρά το γεγονός ότι το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων εξελίσσεται αυτό το Σαββατοκύριακο, η έξοδος δεν ολοκληρώνεται την Κυριακή. Νέο κύμα εκδρομέων αναμένεται από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, με εργαζομένους που ξεκινούν την άδειά τους αμέσως πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Οι Αρχές προετοιμάζονται και για την επιστροφή, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά από την Κυριακή 16 Αυγούστου και τις επόμενες ημέρες.