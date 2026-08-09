Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα της χώρας.

Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 ή 0.

Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω ΚΕΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα και έχει εκκαθαριστεί η φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση.

Ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ

Το ποσό της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο των διακοπών. Η βασική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή τουριστική περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.

Μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν από 300 έως 400 ευρώ. Για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για γονείς παιδιών με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο και σε 600 ευρώ από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό όριο.

Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή τουριστική περίοδο, με στόχο την ενίσχυση των ταξιδιών εκτός θερινής αιχμής. Η ενίσχυση θα πιστωθεί σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ ή τμηματικά για τη διαμονή των δικαιούχων.