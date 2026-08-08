Η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 την Athens Kallithea σε φιλικό παιχνίδι στην Allwyn Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας και στα μεταγραφικά.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τη νίκη στο πρώτο φιλικό παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους και ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε αμέσως μετά τη λήξη, μιλώντας στην Cosmote TV, για το Super Cup που ακολουθεί με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

«Τα φιλικά είναι φιλικά. Πρέπει να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει μαζί μας. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ματς για να μπούμε στο ελληνικό κλίμα, με τον κόσμο μας. Παίξαμε με 22 παίκτες και πήραν από 45 λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση. Τώρα θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε», ήταν η απάντηση του Νίκολιτς, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν περιμένει κάποια μεταγραφή.

«Έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι πάντα πιθανό. Πάντα είμαστε ενεργοί όσο το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Είναι αναβάθμισης και ποιότητας σε κάποια θέση. Σε αυτή την ομάδα θα βασιστούμε ενόψει Super Cup και play off του Champions League», ήταν τα λόγια του.