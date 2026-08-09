Γυρίζει σελίδα ο ελληνικός τουρισμός με το νέο πλαίσιο κανόνων για τη χωρική ανάπτυξη του τουρισμού που αποκτά η χώρα με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό καθορίζει σε εθνικό επίπεδο πού και με ποιους όρους μπορεί να αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα, θέτοντας στρατηγικές κατευθύνσεις και μεσομακροπρόθεσμους στόχους για τη χωρική διάρθρωση του κλάδου.

Βασικός στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με οργανωμένο τρόπο και με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.

Τι αλλάζει για τις τουριστικές επενδύσεις

Το νέο πλαίσιο θεσπίζει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, οργανώνει την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών και προβλέπει ειδική προστασία για περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές, ενώ το Ειδικό Χωροταξικό λειτουργεί παράλληλα ως βασική κατεύθυνση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Η βασική κατηγοριοποίηση των περιοχών γίνεται ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας, με βασικά κριτήρια τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Οι περιοχές κατατάσσονται σε ζώνες Α έως Ε, ενώ για τα νησιά προβλέπεται διαχωρισμός σε τρεις ομάδες. Η κατάταξη αυτή καθορίζει στην πράξη το είδος των επενδύσεων που επιτρέπονται, τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για νέα ξενοδοχεία, τη μέγιστη δυναμικότητα σε κλίνες, καθώς και τους όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυστηροί κανόνες προβλέπονται και για την παράκτια ζώνη, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και την προστασία του παράκτιου χώρου.

Οι αλλαγές μετά τη διαβούλευση

Το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε μετά από ευρεία διαβούλευση με τη συμμετοχή φορέων, επιστημόνων, επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου και πολιτών, καθώς και μετά τη

διατύπωση γνώμης από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Η βασική αρχιτεκτονική και η κατηγοριοποίηση του σχεδίου παρέμειναν, ωστόσο ενσωματώθηκαν επιμέρους βελτιώσεις σε τρία βασικά πεδία. Η πρώτη αφορά τις Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, δηλαδή τις περιοχές της κατηγορίας Α με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η δεύτερη σχετίζεται με τις Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης της κατηγορίας Ε, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συνοριακές περιοχές. Η τρίτη αφορά την αξιοποίηση ήδη χαρακτηρισμένων παραδοσιακών και διατηρητέων, μεταξύ αυτών και νεοκλασικών, κτηρίων στις περιοχές της κατηγορίας Α.

Παράλληλα, διατηρείται η πρόβλεψη για «ήπια ανάπτυξη», με ανώτατο συντελεστή δόμησης ίσο με το ήμισυ του ισχύοντος στην εκάστοτε περιοχή. Για τις σχετικές παρεμβάσεις προβλέπονται εξειδικευμένες μελέτες, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαβούλευση και έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι ενστάσεις των ξενοδόχων

Παρά τις αλλαγές που έγιναν μετά τη διαβούλευση, ο ξενοδοχειακός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για την τελική μορφή του πλαισίου και κυρίως για το γεγονός ότι, κατά την εκτίμησή του, βασικοί περιορισμοί που είχαν τεθεί εξακολουθούν να παραμένουν.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κος Γιάννης Χατζής, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στην τελική εκδοχή του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, παρά τη διαβούλευση και τις παρεμβάσεις των φορέων, ο πυρήνας των περιορισμών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να θεμελιώνεται σε τεκμηριωμένο σχεδιασμό, ασφάλεια δικαίου και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες κάθε προορισμού».

Η τοποθέτηση του κ. Χατζή εστιάζει ουσιαστικά στη διατήρηση των περιορισμών παρά τη συμμετοχή των φορέων στη διαβούλευση, αλλά και στην ανάγκη οι αποφάσεις για τη χωρική ανάπτυξη του τουρισμού να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και να παρέχουν σαφές και σταθερό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς.

Παπασταύρου: «Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε το Ειδικό Χωροταξικό «στρατηγικό εργαλείο εθνικού σχεδιασμού» για οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, το πλαίσιο συνδυάζει την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των προορισμών.

«Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο

βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το νέο πλαίσιο παρέχει ασφάλεια δικαίου και ενθαρρύνει τις υπεύθυνες επενδύσεις.

Κεφαλογιάννη: Προστασία των ώριμων προορισμών

Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το Ειδικό Χωροταξικό αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής ποιοτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, με μέτρο και ισορροπία και με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Όπως επισήμανε, το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας και δημιουργεί παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η τουριστική δραστηριότητα να επεκταθεί σε περισσότερους προορισμούς και σε μεγαλύτερο μέρος του έτους, ώστε τα οφέλη να φτάνουν σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες, ενώ οι τοπικοί φορείς διατηρούν τον αναγκαίο χώρο για να σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες κάθε περιοχής.