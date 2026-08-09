Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Γερμανία μετά τον εντοπισμό drone που έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, με τις Αρχές να ενισχύουν πλέον τις δυνατότητές τους απέναντι στην αυξανόμενη απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο πλαίσιο αυτό, το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στη δημιουργία ειδικής ερευνητικής εγκατάστασης για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με drones. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, το νέο κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει από τις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Στόχος της νέας δομής θα είναι η ανάπτυξη και δοκιμή τεχνολογιών που μπορούν να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να εξουδετερώνουν απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Κούρσα εξοπλισμών» με τα drones

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας, υπογραμμίζοντας ότι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας των drones δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «κούρσα εξοπλισμών» στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη εξειδικευμένων ερευνητικών μονάδων που θα μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις.

Το νέο κέντρο θα φέρει κοντά ερευνητές, τεχνολογικές εφαρμογές και τις επιχειρησιακές ανάγκες των γερμανικών Αρχών ασφαλείας, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων μηχανισμών προστασίας.

Το drone με τα εκρηκτικά στη Λειψία

Η απόφαση για την ενίσχυση της έρευνας έρχεται λίγες ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, εντοπίστηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτική ύλη και πυροκροτητή. Το drone βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, από το οποίο μέλος του προσωπικού απομάκρυνε τον επικίνδυνο εξοπλισμό.

Παράλληλα, ερευνάται και ένα δεύτερο περιστατικό, καθώς άγνωστο μικρό ιπτάμενο αντικείμενο φέρεται να προσέκρουσε σε εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο επίσης για drone.

Φόβοι για υβριδικό πόλεμο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Βερολίνο, καθώς ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ενέργεια που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών επιθέσεων από ξένες δυνάμεις.

Ο Ντόμπριντ υποστήριξε ότι, παρότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αντιμετωπίζει καθημερινά απειλές που εντάσσονται στη λογική του υβριδικού πολέμου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκοπεία, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι κυβερνοεπιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις με στόχο είτε την αποσταθεροποίηση είτε την πρόκληση άμεσης ζημιάς στη χώρα.

Η υπόθεση του αεροδρομίου της Λειψίας/Χάλε προσθέτει έτσι έναν ακόμη παράγοντα ανησυχίας στις γερμανικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν πλέον να ενισχύσουν τόσο την τεχνολογική όσο και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα απέναντι στην ολοένα μεγαλύτερη χρήση drones για επιθετικούς σκοπούς.