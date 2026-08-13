Η Τουρκία κερδίζει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, δημιουργώντας ένα ρόστερ με ονόματα που θα μπορούσαν να βρίσκονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η τελευταία μεγάλη κίνηση ήρθε από την Μπεσίκτας, η οποία απέκτησε ως ελεύθερο τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, προσφέροντάς του τριετές συμβόλαιο. Ο Σέρβος επιθετικός ακολούθησε χρονικά την άφιξη του Ρομέλου Λουκάκου στη Φενέρμπαχτσε, με τη Νάπολι να εισπράττει περίπου 6 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του Βέλγου φορ.

Πριν από αυτές τις δύο κινήσεις, η Τραμπζονσπόρ είχε κάνει τη δική της μεγάλη κίνηση, αποκτώντας τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ ολοκλήρωσε την εννιαετή παρουσία του στη Λίβερπουλ, όπου κατέκτησε σημαντικούς τίτλους και ατομικές διακρίσεις, και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Η Φενέρμπαχτσε είχε προηγουμένως επενδύσει 40 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ.

Και η λίστα δεν σταματά εκεί. Όσιμεν, Λιρόι Σανέ, Λεάντρο Τροσάρ και Μάρκο Ασένσιο προστίθενται στα μεγάλα ονόματα που θα αγωνίζονται στην Τουρκία, επιβεβαιώνοντας πως οι σύλλογοι της χώρας έχουν ανεβάσει σημαντικά τον πήχη.