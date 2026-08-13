Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ένα αυτοκίνητο σε φούρνο στην Καισάρεια της Τουρκίας, όταν, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα, βγήκε εκτός ελέγχου και κατέληξε μέσα σε φούρνο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια, με τη σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων να έχει ως αποτέλεσμα το ένα από αυτά να συνεχίσει ανεξέλεγκτα την πορεία του. Το όχημα έπεσε πάνω στον φούρνο και εισήλθε στον χώρο όπου βρίσκονταν τα τραπεζοκαθίσματα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

📍Kayseri’de başka bir otomobille çarpışan otomobil, fırına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 bebek yaralandı. pic.twitter.com/UlAoqzPBxg — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 12, 2026

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισέβαλε στο κατάστημα δεν υπήρχε κανένας πελάτης στον συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, αποφεύχθηκαν πιθανότατα σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα βρέφος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο ιδιοκτήτης του φούρνου μίλησε για τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, περιγράφοντας τη στιγμή ως εξής: «Ήταν σαν να έγινε έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού προηγουμένως είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες».