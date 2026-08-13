Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, όπου οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κτιρίων κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν στη Βαυαρία, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές.

Ειδικές δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν αναλάβει την εξέτασή του, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιέχει εκρηκτικά.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε από τεχνικό μέσα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στην είσοδο του σταθμού. Οι ειδικοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί με ασφάλεια περί τίνος πρόκειται.

Για τη μετακίνησή του χρησιμοποιείται ειδικό ρομπότ, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι πολίτες έχουν κληθεί να την αποφεύγουν.

Παράλληλα, η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει διακοπεί, προκαλώντας προβλήματα στα περιφερειακά και υπεραστικά δρομολόγια. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση και υπάρξει σαφής εικόνα για το ύποπτο αντικείμενο, σύμφωνα με την DW.