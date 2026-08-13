Η Red Bull Racing επιχειρεί να εξασφαλίσει την παραμονή του Μαξ Φερστάπεν στο Μίλτον Κινς, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές και διαφορετικούς όρους.

Το μέλλον του Ολλανδού οδηγού αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Formula 1 από την έναρξη της σεζόν του 2026. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τους νέους κανονισμούς, ενώ για δεύτερη διαδοχική χρονιά δεν βρίσκεται στον δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου.

Μάλιστα, μέσα στη φετινή σεζόν δεν έχει ακόμη πανηγυρίσει νίκη, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ασκήσει κριτική στην ομάδα του. Το υπάρχον συμβόλαιό του με τη Red Bull έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2028, την ώρα που ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που αποχωρήσει από τη Formula 1, δεν σκοπεύει να επιστρέψει.

Η πρόταση της Red Bull

Όπως αναφέρει η γερμανική BILD, η Red Bull έχει καταθέσει πρόταση για επέκταση της συνεργασίας της με τον Φερστάπεν μέχρι το τέλος του 2029. Η συγκεκριμένη πρόταση είχε γίνει από τις αρχές του καλοκαιριού και προβλέπει σημαντική αύξηση στις ετήσιες απολαβές του.

Ο Φερστάπεν αμείβεται αυτή τη στιγμή με περίπου 70 εκατ. δολάρια ετησίως, ενώ η νέα συμφωνία θα μπορούσε να ανεβάσει τις αποδοχές του στα 80 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Στο επίκεντρο η ρήτρα του συμβολαίου

Ωστόσο, ο βασικός στόχος της Red Bull δεν είναι απλώς να προσθέσει έναν ακόμη χρόνο στη διάρκεια του συμβολαίου. Η αυστριακή ομάδα θέλει κυρίως να αφαιρέσει έναν συγκεκριμένο όρο από την υφιστάμενη συμφωνία, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του οδηγού.

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει ρήτρα απόδοσης, βάσει της οποίας ο Φερστάπεν μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος του 2026, εφόσον δεν βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας κατά το θερινό διάλειμμα.

Παρά τη δεύτερη θέση του στο Grand Prix Ουγγαρίας, ο Ολλανδός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της βαθμολογίας, περισσότερους από 100 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι της Mercedes.

Σύμφωνα με τη BILD, η συγκεκριμένη ρήτρα έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα και ο Φερστάπεν έχει περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο για να αποφασίσει αν θα την αξιοποιήσει.

Η Red Bull επιχειρεί, λοιπόν, να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο προσφέροντας νέο συμβόλαιο έως το 2029, μαζί με σημαντικά υψηλότερες απολαβές. Η πρόταση βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από την πλευρά του Ολλανδού οδηγού.