Συνελήφθησαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης τρία άτομα, ένας 35χρονος και μία 22χρονη, αμφότεροι ημεδαποί, καθώς και ένας 32χρονος αλλοδαπός, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για ναρκωτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και των διατάξεων περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Κατά την επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου κατασχέθηκαν σχεδόν 1,8 κιλά κοκαΐνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας, εντόπισαν τον 35χρονο και την 22χρονη να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και να παραδίδουν μία τσάντα στον 32χρονο.

Ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έρευνες, μεταξύ άλλων, στην οικία του 32χρονου. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, τα αναβολικά σκευάσματα, καθώς και 2.100 ευρώ και τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ως μέσα που φέρονται να διευκόλυναν την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.