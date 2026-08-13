Δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση και η ίδια θέλησε να θυμηθεί ξανά μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές εκείνης της ημέρας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τον γάμο τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη μία ματιά στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή της προσωπικής της ζωής.

Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται χαμόγελα, αγκαλιές και στιγμές έντονης συγκίνησης, αλλά και εικόνες από το μεγάλο πάρτι που ακολούθησε την τελετή.

H ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

«2 μήνες. 61 μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από εδώ και πέρα. Ούτε εκείνος,ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας,το πιο ωραίο μέρος.

Υ.Γ: Ποιός λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου λειψε; Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner; Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει.

Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα», σημείωσε η Δανάη Μπάρκα.