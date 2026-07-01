Στην επίσημη προσθήκη του επιθέτου του συζύγου της, Φάνη Μπότση, προχώρησε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα του Instagram. Η παρουσιάστρια προχώρησε στην ανανέωση των στοιχείων του προφίλ της λίγες εβδομάδες μετά την τέλεση του γάμου τους, επιλέγοντας να τροποποιήσει την ονοματοδοσία της για τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η συγκεκριμένη μετατροπή έγινε αντιληπτή από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Δανάη Μπάρκα διατηρεί καθημερινή και ενεργή επαφή με το κοινό της. Πλέον, η ονομασία που συνοδεύει την ψηφιακή της παρουσία έχει διαμορφωθεί ως «Δανάη Μπάρκα Μπότση», αποτυπώνοντας και τυπικά τη νέα καθημερινότητα της ίδιας και του συντρόφου της.