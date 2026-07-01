Συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε μετά την ένταση στον αέρα του ONE ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό έδωσε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία είχε ζητήσει από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποδοκιμάσει έμπρακτα τον υποψήφιο βουλευτή του κόμματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη, στην ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι «πάει πολύ να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία», απαντώντας στις αιτιάσεις της Πειραιώς περί συμπεριφοράς που δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Γιάννης Σγουρός είναι πολιτικός με μακρά εμπειρία και ήθος, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος, σε ανάρτησή του, εξήγησε πως ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη προσθέτει ότι αυτό πρέπει να ισχύει αμοιβαία, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η τηλεοπτική αντιπαράθεση.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του κατά της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι είναι παράδοξο να ζητά διαγραφές η κυβερνητική παράταξη, όταν, όπως σημειώνει, δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις για δικά της στελέχη σε άλλες υποθέσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Νέα Δημοκρατία:

δεν είχε, όπως υποστηρίζει, το πολιτικό σθένος να διαγράψει στελέχη της που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και πρώην τομεάρχες του κόμματος, ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων πολιτών,

και πρώην τομεάρχες του κόμματος, ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων πολιτών, διατηρεί στις τάξεις της τον Λευτέρη Αυγενάκη , μετά το περιστατικό διαπληκτισμού με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας,

, μετά το περιστατικό διαπληκτισμού με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, διατηρεί τον βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη , στον οποίο αποδίδει προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο μέσα στο Κοινοβούλιο,

, στον οποίο αποδίδει προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο μέσα στο Κοινοβούλιο, ενώ κάνει αναφορά και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει με τη φράση: «Ως εδώ με την υποκρισία».

Το περιστατικό στον αέρα του ONE

Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την ένταση που σημειώθηκε στην εκπομπή του ONE, όπου ο Γιάννης Σγουρός και ο Σταμάτης Ζαχαρός διαφώνησαν έντονα κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ακρίβεια και την οικονομία.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Γιάννης Σγουρός αμφισβήτησε στοιχεία που επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος για την πορεία των μισθών, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε λεκτική αντιπαράθεση.

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από το στούντιο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ενώ κατά την αποχώρησή του ακούστηκαν φράσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, έκανε λόγο για απόπειρα εκφοβισμού δημοσιογράφου και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν ο Γιάννης Σγουρός εξακολουθεί να έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Με την απάντησή του, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό επεισόδιο στη συνολική στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε υποθέσεις που αφορούν δικά της στελέχη.

Η αντιπαράθεση, πλέον, παίρνει χαρακτηριστικά ευρύτερης κομματικής σύγκρουσης, με φόντο όχι μόνο το επεισόδιο στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά και τις αλληλοκατηγορίες για πολιτική συνέπεια, δημόσιο ήθος και κομματική ευθύνη.