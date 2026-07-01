Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1 (δείτε εδώ το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης), καθώς η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών σε περίπτωση που από την πρώτη αναμέτρηση δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 49,6% των ερωτηθέντων προτιμά οι επόμενες εθνικές εκλογές να διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027.

Αντίθετα, το 44,7% τάσσεται υπέρ της προσφυγής σε πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο, ενώ οι υπόλοιποι δεν εκφράζουν σαφή προτίμηση.

Σε περίπτωση που η πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν οδηγήσει σε αυτοδυναμία, το 56,7% των πολιτών θεωρεί προτιμότερη τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών.

Από την άλλη πλευρά, το 39% δηλώνει ότι θα προτιμούσε τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς νέα προσφυγή στις κάλπες.

Ανάμεσα στα πιθανά σενάρια διακυβέρνησης, τη μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και μικρότερων κομμάτων, επιλογή που προτιμά το 28,7% των ερωτηθέντων.

Ακολουθούν:

αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με 24,8%,

κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ με 11,2%,

συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με μικρότερα κόμματα του δεξιού χώρου με 10,1%,

ενώ 12,3% επιλέγει κάποια άλλη κυβερνητική λύση.

Από πού αντλούν ψηφοφόρους η ΕΛΑΣ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την προέλευση των ψηφοφόρων των νέων πολιτικών σχηματισμών. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντλεί τη μεγαλύτερη δύναμή της από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 57,5% όσων την επιλέγουν είχαν ψηφίσει το κόμμα στις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, προσελκύει ψηφοφόρους από:

ΜέΡΑ25: 10,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,1%

ΠΑΣΟΚ: 8,3%

ΚΚΕ: 8,1%.

Η έρευνα καταγράφει επίσης μετακινήσεις ψηφοφόρων προς την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αλλά και συνολικά προς τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το 29% των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, ενώ το 60,2% διαφωνεί με αυτό το ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Marc, Θωμά Γεράκη, η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα.