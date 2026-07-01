Κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε ο Παύλος Ασλανίδης, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καθυστέρησε να τοποθετηθεί στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους, ανέφερε:

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Δυόμισι ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο.

Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα και κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται τίποτα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς από το ξεκίνημα της διαδικασίας. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».