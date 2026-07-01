Οι νεκροί στο Μεξικό, στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, δεν είναι τελικά τρεις αλλά τέσσερις, καθώς έφυγε από τη ζωή και ένας 30χρονος άνδρας έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης του Μεξικό μετά τη νίκη επί του Εκουαδόρ για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της εθνικής ομάδας στους «16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι πανηγυρισμοί, όμως, επισκιάστηκαν από τους θανάτους τεσσάρων φιλάθλων.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι τρεις άνθρωποι, μια 19χρονη, μια 48χρονη γυναίκα και ένας 44χρονος άνδρας, πέθαναν από ασφυξία στη διάρκεια των πανηγυρισμών στο κέντρο της πόλης και τώρα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ακόμη ένα άτομο.

Ένας 30χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς σπασμούς και γαστρεντερική αιμορραγία και κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Όπως αναφέρουν τα μεξικανικά ΜΜΕ, προκλήθηκε πανικός λόγω πυροτεχνημάτων και με τον συνωστισμό που είχε προκληθεί αρκετοί ποδοπατήθηκαν καθώς ήταν πολλοί αυτοί που άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι η Γενική Εισαγγελία θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Αγγλία για τη φάση των «16», την Κυριακή.