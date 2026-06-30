Η απόφαση να πουλήσει τμήμα της προσωπικής του ακίνητης περιουσίας για την κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα που υλοποιεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Ο 44χρονος διάδοχος του θρόνου έχει εμπλακεί ενεργά σε προγράμματα υποστήριξης ευάλωτων ομάδων εδώ και δεκαετίες. Η δραστηριοποίησή του αυτή ξεκίνησε μετά από μια επίσκεψη με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, σε δομή φιλοξενίας αστέγων όταν ο ίδιος ήταν μόλις 11 ετών, τέσσερα χρόνια πριν εκείνη χάσει τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα του Παρισιού.

Η συστημική προσέγγιση στο Λονδίνο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της φιλανθρωπικής οργάνωσης Crisis, οι άνθρωποι που στερούνται μόνιμης στέγης και αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους της Βρετανίας αγγίζουν αυτή τη στιγμή τις 300.000.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κεντρικό Λονδίνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρουσίασε τη φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα Homewards που ίδρυσε το 2023, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη του κράτους:

«Η αστεγία δεν αποτελεί προσωπική αποτυχία. Είναι συστημική αποτυχία. Κι αν συστήματα βοηθούν στη δημιουργία του προβλήματος, συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του»

Η συγκεκριμένη πενταετής στρατηγική βασίζεται στην παροχή πόρων, χρηματοδότησης και καθοδήγησης με σκοπό την πρόληψη του φαινομένου. Αναφερόμενος στα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επεσήμανε τη διάθεση διεύρυνσης του πλάνου σε ολόκληρη τη χώρα:

«Στις έξι περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, διαπιστώνουμε σημάδια αλλαγής»

Οι συμμαχίες με τράπεζες, επιχειρήσεις και μια μαρτυρία

Το Homewards δεν περιορίζεται στην εύρεση στέγης αλλά επεκτείνεται στην εργασιακή και οικονομική ενσωμάτωση των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με τον τραπεζικό όμιλο Lloyds Banking Group για την έκδοση στεγαστικών δανείων σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και με την εταιρεία IKEA με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ανέργων.

Για τον καθοριστικό αντίκτυπο που έχει η παρέμβαση αυτή, μίλησε η 28χρονη Τσέλσι Ρόμπινσον, τραγουδίστρια της όπερας από το Νιούπορτ της Ουαλίας, η οποία είδε τη ζωή της να διαλύεται μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Η ίδια εξήγησε πώς η στήριξη από το Homewards και το προσωπικό ενδιαφέρον του διαδόχου αποδείχθηκαν σωτήρια για το μέλλον της: «Με βοήθησε πολύ. Έχω πλέον το δικό μου σπίτι και τη δουλειά μου… είναι απλά καταπληκτικό!»