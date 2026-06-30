Η Γαλλία πήρε άνετη πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ, επικρατώντας της Σουηδίας με 3-0 σε αναμέτρηση όπου κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Σκανδιναβούς. Οι «τρικολόρ» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας διαρκή πίεση στην άμυνα της Σουηδίας, η οποία προσπάθησε κυρίως να απαντήσει μέσω αντεπιθέσεων με τους Ίσακ και Γκιόκερες, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το σκορ άνοιξε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε κάθετη πάσα και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0, βάζοντας τις βάσεις για τη γαλλική επικράτηση.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν «καθάρισε» γρήγορα το παιχνίδι, με τον Μπαρκόλα να διπλασιάζει τα τέρματα μετά από οργανωμένη επιθετική ανάπτυξη στο 53’ και τον Μπαπέ να ολοκληρώνει την εμφάνισή του με δεύτερο προσωπικό γκολ για το τελικό 3-0 στο 74’.

Η Γαλλία είχε και άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τον έλεγχο του αγώνα να παραμένει απόλυτος σε όλη τη διάρκεια, ενώ η Σουηδία δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Μενιάν. Με αυτή τη νίκη, οι Γάλλοι συνεχίζουν την πορεία τους στη διοργάνωση με αυτοπεποίθηση και υψηλές προσδοκίες.

Οι ενδεκάδες:

Γαλλία: Μενιάν – Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε – Τσουαμενί, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκόλα – Μπαπέ

Σουηδία: Ζέτερστρεμ – Λάγκερμπιελκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον – Μπέρναρντσον, Μπέργκβαλ, Αγιάρι, Στράουντ – Ελάνγκα – Ίσακ, Γκιόκερες