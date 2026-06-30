Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τη Μπορντό, καθώς τιμωρήθηκε με αποβολή από όλες τις διοργανώσεις της Γαλλίας και τη νέα σεζόν θα πρέπει να αγωνιστεί σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Πρωταθλήτρια Γαλλίας το 2009, ομάδα που αγωνίστηκε στο Champions League, κυπελλούχος το 2013, οι «Γιρονδίνοι» ήταν γενικά μία από τις δυνάμεις του γαλλικού ποδοσφαίρου αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισαν τα προβλήματα και τελικά διογκώνονται συνεχώς.

Η Μπορντό αγωνίστηκε στην 4η Κατηγορία την περασμένη σεζόν λόγω των οικονομικών προβλημάτων και τώρα κινδυνεύει να βρεθεί στην 6η, στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα δηλαδή, καθώς αποβλήθηκε από όλες τις διοργανώσεις επειδή δεν καταβλήθηκε το ποσό των 9 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στο μπάτζετ.

Όπως αναφέρει η L’ Equipe, για να αποφευχθεί η παρουσία στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει η Μπορντό είτε να πληρώσει τα 9 εκατ. ευρώ, είτε να εξασφαλίσει δάνειο από τη Sparta Capital, η οποία ενδιαφέρεται για την αγορά του συλλόγου.