Με γκολ του Χάαλαντ στο 86ο λεπτό, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό και να έχουν από μία τελική προσπάθεια στα πρώτα λεπτά, αρχικά οι Νορβηγοί με την κεφαλιά του Χάαλαντ και στη συνέχεια, στο 7′, οι Ιβοριανοί με το σουτ του Ντιομαντέ.

Η ομάδα του Φαέ προσπάθησε να πιέσει ψηλά μετά το πρώτο 10λεπτο χωρίς να καταφέρει κάτι τρομερό, αν και στο 21′ την είχε την ευκαιρία της με τον Κονάν που συνέκλινε από αριστερά και πλάσαρε, στέλνοντας τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Λίγα λεπτά μετά, στο 28′, ο δραστήριος Ντιομαντέ έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Πέπε κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι και πλάσαρε από κοντά, όχι όπως θα ήθελε όμως, χάνοντας την καλύτερη ευκαιρία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Και αφού δεν έγινε εκεί το 1-0, έγινε στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 39′ το 0-1 από τον Νούσα, ο οποίος πήρε τη μπάλα εντός περιοχής και με πολύ ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στη Νορβηγία.

Προβάδισμα που θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο στο 42′ αλλά ο Χάαλαντ δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά μετά την πάσα του Σόρλοθ, ο οποίος αμέσως μετά είχε ευκαιρία με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο δυνατά, πίεσε περισσότερο, κυκλοφόρησε τη μπάλα και στο 55′ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Πέπε, στον οποίο είπε «όχι» ο Νίλαντ. Η απάντηση των Νορβηγών ήρθε στο 67′ με τη μεγάλη ευκαιρία του Χέγκεμ αλλά ο Ντιαλό έδιωξε πάνω στη γραμμή και λίγα λεπτά μετά έγινε καθοριστικός και στην επίθεση.

Στο 74′ ο Ιβοριανός συνεργάστηκε ωραία με τον Πέπε και με εκπληκτική ενέργεια, από εκεί και πέρα, έγραψε το 1-1 και έβαλε ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης την ομάδα του. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε, όμως, ήταν η ώρα του Χάαλαντ…

Στο 86′ ο σταρ των Νορβηγών ήταν εκεί που έπρεπε για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα μετά το πάρε-βάλε του Μπεργκ και να γράψει το 2-1, στέλνοντας την ομάδα του στους «16», όπου θα αναμετρηθεί με τη Βραζιλία.

Ακτή Ελεφαντοστού (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Κονάν (93′ Τουρέ), Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ (60΄ Αμάντ Ντιαλό), Μπονί (60΄ Ουαχί), Πεπέ (87΄ Ντιακιτέ), Ντιομαντέ (93΄ Γκεσάν).

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Πέντερσεν (83΄ Άουρσνες), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σόρλοτ (71΄ Μπομπ), Νούσα (71΄ Σιέλντερουπ), Χάαλαντ.