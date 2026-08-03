Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας για το 2026 παρά το γεγονός ότι η Γεωργία δε συμμετείχε στο Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρει η «L’Equipe», ο 25χρονος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν ώστε να αποκτήσει, πλεονέκτημα σε σχέση με ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και άρα θα είναι πιο καταπονημένοι από εκείνον.

Αυτό έχει άμεση σχέση με τη ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο.

Την περασμένη σεζόν σε 48 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 19 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, έχοντας κομβικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο Champions League, σε 16 αγώνες, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια κατέγραψε 10 γκολ. Αυτές οι επιδόσεις του έδωσαν το βραβείο του ποδοσφαιριστή της χρονιάς για τη σεζόν 2025/26.