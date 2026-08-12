Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, ένας μη Ευρωπαίος διαιτητής θα διευθύνει τον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Ο Σομαλός Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν επιλέχθηκε από την UEFA για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα, η οποία διεξάγεται απόψε (22.00) στο Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

Η επιλογή του έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς μόλις δύο μήνες νωρίτερα ο Αρτάν είχε αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ρέφερι είχε επιλεγεί από τη FIFA για να συμμετάσχει στη διοργάνωση, όμως το ταξίδι του στις ΗΠΑ δεν κατέστη δυνατό.

Η FIFA επιχείρησε τον Ιούνιο να παρέμβει προς τις αμερικανικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στη χώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Η απόφαση αποτέλεσε πλήγμα και για τον επικεφαλής της διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, ο οποίος τον είχε συμπεριλάβει στους διαιτητές που προορίζονταν για τα τελικά στάδια του Μουντιάλ.

Ο Αρτάν, ο οποίος είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής της χρονιάς από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, έχει πλέον την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η UEFA τον επέλεξε για έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σεζόν.

Ο ίδιος είχε μιλήσει για την απογοήτευση που ένιωσε μετά τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ, επισημαίνοντας πως είχε εργαστεί σκληρά για να φτάσει μέχρι εκεί. Η πορεία του έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και έζησε μακριά από τη μητέρα του. Αρχικά ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής, όμως ένας τραυματισμός τον οδήγησε τελικά στη διαιτησία.

Η απόφαση της UEFA έρχεται, παράλληλα, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με τη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, μαζί με την AFC και την Concacaf, εξέφρασε πρόσφατα την αντίθεσή της στα σχέδια του Ιταλοελβετού παράγοντα για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μέσω της οποίας θα αξιοποιούνταν εμπορικά τα Παγκόσμια Κύπελλα με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στην ίδια αντιπαράθεση έχει προστεθεί και η σχέση του Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον επικεφαλής της FIFA, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις προς τον τελευταίο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αρτάν θα διευθύνει τον τελικό του Σούπερ Καπ, σε μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 1973.