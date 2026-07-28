Ο Μπριλ Εμπολό δεν έπρεπε να αποβληθεί στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ελβετία και την Αργεντινή, σύμφωνα με την IFAB.

Το διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο, το οποίο τροποποιεί και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, αναφέρθηκε στη φάση της αποβολής του Εμπολό στο δεύτερο ημίχρονο, με το σκορ να είναι 1-1.

Αρχικά ο διαιτητής είχε δώσει κίτρινη κάρτα στον Αργεντίνο Λεάντρο Παρέδες, έπειτα από παρέμβαση του VAR όμως ο ρέφερι άλλαξε την απόφασή του και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, αφήνοντας την Ελβετία, η οποία τελικά ηττήθηκε με 3-1 στην παράταση, με 10 παίκτες.

«Μια κίτρινη κάρτα που δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορεί να εξεταστεί μόνο για να αναγνωριστεί ο παίκτης που διέπραξε την παράβαση που τιμωρήθηκε. Η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να εξεταστεί/αλλαχθεί», ήταν το σχόλιο της IFAB για τη φάση, δικαιώνοντας τους Ελβετούς που ήταν έξαλλοι με τον διαιτητή.