Ο Νεϊμάρ έχοντας πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας και να κλείσει έτσι τον κύκλο της παρουσίας του στη «Σελεσάο», έκανε νέες δηλώσεις.

Ιδιαίτερα μεγάλη έκταση έχει πάρει πλέον στη Βραζιλία η απόφαση του Νεϊμάρ να ρίξει τίτλους τέλους ως προς την Εθνική έπειτα από τις νέες του τοποθετήσεις. Λίγο μετά τη νίκη (4-2) της Σάντος επί της Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ, ο «Νέι» αποκάλυψε από την πλευρά του ότι «θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική Βραζιλίας κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά.

Έπαιζα με την ψυχή μου. Αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω».