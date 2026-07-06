Ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από τη Νορβηγία με 2-1 στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 σηματοδότησε και το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής, καθώς ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε πως δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της «Σελεσάο».

Ο 34χρονος αστέρας πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις μείωσε το σκορ, δίνοντας προσωρινά ελπίδες στη Βραζιλία. Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, είχε πρωταγωνιστήσει σε έντονο λεκτικό επεισόδιο με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, Νίλαντ, την ώρα που οι Βραζιλιάνοι αναζητούσαν απεγνωσμένα την ισοφάριση.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ωστόσο, η συγκίνηση κυριάρχησε. Εμφανώς φορτισμένος στη μικτή ζώνη, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του, λέγοντας: «Προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ. Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο MetLife Stadium, και τελείωσαν εδώ. Τελείωσε».

É o fim do ciclo de Neymar no Brasil:



– 16 anos na Seleção Brasileira;

– 130 jogos;

– 80 gols;

– 59 assistências;

– Maior artilheiro da história da Seleção;

– Maior assistente da história da Seleção. pic.twitter.com/l54hqnRJeu — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 5, 2026

Τα λόγια του απέκτησαν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πριν από 16 χρόνια είχε πραγματοποιήσει στο ίδιο γήπεδο την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική Βραζιλίας και εκεί γράφτηκε τελικά και ο επίλογος της πορείας του.

Ο Νεϊμάρ ολοκληρώνει την καριέρα του με τη «Σελεσάο» έχοντας καταγράψει 130 συμμετοχές, 80 γκολ –επίδοση που τον καθιστά πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας– και 59 ασίστ, περισσότερες από κάθε άλλον διεθνή της χώρας. Στο παλμαρέ του ξεχωρίζει επίσης το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε με τη Βραζιλία στους Αγώνες του 2016.