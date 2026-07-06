Μετά τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς ο οποίος ανακοινώθηκε και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, ένας ακόμη παίκτης αναμένεται αύριο Τρίτη (07/07) να μεταβεί στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο λόγος για τον Ζότα Σίλβα ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για τη μεταγραφή του. Ο 26χρονος εξτρέμ θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Πειραιώτες να διατηρούν το δικαίωμα της αγοράς του.

Ο Ζότα Σίλβα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Πειραιωτών.

Ο Ζότα Σίλβα στη Νότιγχαμ Φόρεστ είχε 38 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ, προτού μετακομίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Μπεσίκτας με μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς στα 10.000.000 ευρώ. Στην Τουρκία ο Σίλβα έπαιξε 22 παιχνίδια και είχε και 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.