Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η οπτικοποίηση του νέου μουσικού κομματιού του Στέλιου Ρόκκου με τίτλο «Πιο πολύ», με τον Άδωνι Γεωργιάδη να παρεμβαίνειλόγω ζητημάτων οδικής συμπεριφοράς. Αφορμή στάθηκε το υλικό που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του ερμηνευτή, Λελέ Γκόφα, στο οποίο αποτυπώνεται ο ίδιος να μεταφέρει τη σύντροφό του σε μοτοσικλέτα, χωρίς κανένας από τους δύο να χρησιμοποιεί το απαραίτητο κράνος.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τον υπουργό Υγείας να πάρει θέση δημόσια μέσω της πλατφόρμας Χ, στηλιτεύοντας το συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς. Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη»

Η προειδοποίηση για το νοσοκομείο και τον μιμητισμό

Η κριτική του υπουργού επικεντρώθηκε στην επίδραση που έχουν τέτοιου είδους δημόσιες εικόνες στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, καθώς και στο βαρύ τίμημα των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα. Αναλύοντας τους κινδύνους αυτής της στάσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε στην ανάρτησή του:

«Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…»

Έκκληση για κοινή εκστρατεία πρόληψης

Στο κλείσιμο της παρέμβασής του, ο υπουργός ζήτησε τη διακοπή της προβολής τέτοιων προτύπων και κάλεσε τον τραγουδιστή να χρησιμοποιήσει την αναγνωρισιμότητά του για θετικό σκοπό. Περνώντας στο κομμάτι της πρόληψης, σημείωσε:

«Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της»

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Το επίμαχο βίντεο που πυροδότησε την πολιτική τοποθέτηση παραμένει αναρτημένο στους προσωπικούς λογαριασμούς της πλευράς του καλλιτέχνη.