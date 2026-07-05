Έπειτα από πολύωρες διαβουλεύσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD συμφώνησε σε 34 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ελάφρυνση των φόρων για εργαζομένους και επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς και στη διατήρηση του κοινωνικού κράτους.

Τι αλλάζει στις αναρρωτικές άδειες

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται το νέο πλαίσιο για τις αναρρωτικές άδειες. Οι εργοδότες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν ιατρική βεβαίωση από την πρώτη κιόλας ημέρα απουσίας λόγω ασθένειας, καταργώντας ουσιαστικά την πρακτική της απλής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις καταχρήσεις του συστήματος. Ο Φρίντριχ Μερτς έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο μεγάλος αριθμός αναρρωτικών αδειών επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα της γερμανικής οικονομίας.

Αντιδράσεις από τους γιατρούς

Η εξαγγελία των νέων μέτρων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον ιατρικό κόσμο.

Η KBV, μια εθνική ένωση που εκπροσωπεί τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, δήλωσε ότι «αγγίζει τα όρια της τρέλας» το να αναγκάζονται χιλιάδες άνθρωποι να επισκέπτονται ιατρεία απλώς για να συμπληρώσουν έντυπα.

«Όποιος βήχει ή έχει γαστρεντερική λοίμωξη πρέπει να βρίσκεται στο κρεβάτι – όχι σε ένα υπερπλήρες ιατρείο», ανέφερε σε δήλωσή της, η KBV.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ένωση Γενικών Ιατρών, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την προσέλευση ασθενών με ήπιες λοιμώξεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.