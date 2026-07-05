Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, κυρίως εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, δήλωσε στο Ertnews ότι είναι «σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Οινόη Μάνδρας».

Ο κ. Αρτοποιός είπε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν εφησυχάζουν.

«Θα επιχειρούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης που υπάρχουν μικροενεργές εστίες», τόνισε.

Στόχος της Πυροσβεστικής είναι να τεθεί υπό έλεγχο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η φωτιά, με τους δασοκομάντος να αναλαμβάνουν δράση μέσα στο δάσος, επιχειρώντας να σβήσουν τις διάσπαρτες, ενεργές εστίες.

«Θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή τη φωτιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είχαμε ένα πολύ καλό χρονικό παράθυρο κατάσβεσης με τα εναέρια μέσα και τη νύχτα με τους 210 πυροσβέστες και τις 10 ομάδες δασοκομάντος θα χτενίσουμε την περιοχή για να σβήσουμε και τις παραμικρές εστίες στην περιοχή. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά με τη συνδρομή από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που συμβάλλει με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Γιάννης Αρτοποιός.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 στη θέση Σφάκα, ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΕΟ Ελευσίνας-Θηβών από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ετοιμότητα είναι και δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.