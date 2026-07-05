Μπορεί να είχε κάνει τον γύρο της Ευρώπης με το ποδήλατό του ένας νεαρός Γάλλος, όμως στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μενίδι, έμελλε να ζήσει τον φόβο και τον τρόμο.

Ο λόγος για τον 22χρονο Άντρι από τη Γαλλία, ο οποίος συνηθίζει να ταξιδεύει με το ποδήλατό του, έχοντας διασχίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Όλα όμως άλλαξαν όταν το GPS τον οδήγησε μέσα από καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι.

Ο νεαρός είχε βάλει στόχο να ολοκληρώσει ένα επτάμηνο ταξίδι με το ποδήλατό του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα, όλα κυλούσαν ομαλά. Η διαδρομή που του υπέδειξε όμως το GPS προς την Αθήνα αποδείχθηκε μοιραία, καθώς τον οδήγησε στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, όπου δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ληστείας.

«Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω», είπε στην κάμερα του Star.

Ο 22χρονος περιέγραψε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα περικυκλώθηκε από ομάδα ατόμων, οι οποίοι του επιτέθηκαν και του άρπαξαν τα προσωπικά του αντικείμενα.

«Περίπου πέντε ή έξι ήταν γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω. Πήραν το τσαντάκι μου, μέσα στο οποίο είχα το κινητό μου».

Χωρίς το κινητό του και μόνος σε μια άγνωστη περιοχή, προσπάθησε να βρει βοήθεια. Ένας περαστικός τού υπέδειξε πώς να φτάσει στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τις περιγραφές που έδωσε για τους δράστες και στη συνέχεια μετέβησαν μαζί του στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να αναζητήσουν τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, ο Άντρι συνεχίζει το μεγάλο του ταξίδι.