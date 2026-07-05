Σε μια συγκινητική αποκάλυψη για τον Ορλάντο Χιλ προχώρησε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο, μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η Παραγουάη πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με στόχο να περάσει από τον όμιλο και το έκανε, στη συνέχεια κατάφερε να αποκλείσει τη Γερμανία στους «32» και τελικά αποκλείστηκε από τη Γαλλία στους «16», μετά την ήττα της με 1-0.

Παρ’ όλα αυτά, ο προπονητής της είναι υπερήφανος για τους παίκτες του και το έκανε σαφές με όσα είπε στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τους «τρικολόρ».

«Είπα στους παίκτες: «Θα αντιμετωπίσουμε ποδοσφαιριστές που παλεύουν για τη Χρυσή Μπάλα, για το ρεκόρ όλων των εποχών στο Μουντιάλ». Έχουμε παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ τους πατεράδες τους, που πέρασαν σοβαρές δυσκολίες. Αλλά παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παλαιότερα, ο Γκαλάρσα δεν μπορούσε να παίξει στη Ρίβερ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στη Γερμανία και τη Γαλλία. Μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο», είπε αρχικά ο Αλφάρο και συνέχισε.

«Ο Χιλ χρειάστηκε να πουλήσει τα ρούχα του για να σώσει τη ζωή της κόρης του. Ποια ομάδα στον κόσμο δεν θα ήθελε έναν τερματοφύλακα σαν αυτόν; Ήθελα να κάνω μια επανάσταση στην Παραγουάη. Θα μπορούσαμε να το πετύχουμε μέσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήθελα να φτάσουμε πιο μακριά ήταν κάτι που το ένιωθα μέσα μου, οπότε θα πεθάνω με αυτόν τον πόνο».