Ο Στέλιος Ρόκκος δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ του στο οποίο δεν φορούσε κράνος πάνω σε μηχανή.

Ο τραγουδιστής έδειξε ενοχλημένος και ανέφερε πως δεν φορούσε κράνος ούτε εκείνος, ούτε η σύντροφός του, επειδή τα γυρίσματα έγιναν σε ασφαλή περιοχή της Λήμνου. Η μηχανή τους κινήθηκε για 100 μέτρα, όπως είπε ο καλλιτέχνης, επειδή αυτό προέβλεπε το σενάριο. Πρόσθεσε πως είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

«Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα» είπε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram.

«Τα τελευταία 4 χρόνια, έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή» απάντησε στην κριτική για το κράνος.

Ο τραγουδιστής ανέφερε στη συνέχεια: «Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι’ αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον. Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος», λέει για το νέο του βίντεο κλιπ.

«Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο», λέει ο Στέλιος Ρόκκος για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, μάλιστα προέτρεπε τον αγαπημένο καλλιτέχνη να «πάει μία βόλτα από το ΚΑΤ»