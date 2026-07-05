Στον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ο Biased Beast άφησε για λίγο το γνώριμο μουσικό του ύφος και εμφανίστηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό, άκρως θεατρικό ρόλο.

Ο νεαρός καλλιτέχνης επέλεξε να μεταμορφωθεί στον David Hasselhoff για την τελευταία του εμφάνιση στο σόου μεταμφιέσεων, παρουσιάζοντας ένα απαιτητικό act γεμάτο ενέργεια, ερμηνεία και σκηνική παρουσία.

Η εμφάνισή του εντυπωσίασε τόσο το κοινό όσο και την κριτική επιτροπή, ενώ ακόμη και ο παρουσιαστής, Σάκης Ρουβάς, έδειξε να εκπλήσσεται από όσα παρουσίασε στη σκηνή.

«Το έδωσε όλο ο άνθρωπος, το έδωσες 100%! Μπράβο σου, ήσουν φανταστικός. Υποκριτικά ήσουν αδιανόητα καλός», σχολίασε ο Σάκης Ρουβάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης.

Ιδιαίτερα ενθουσιασμένη ήταν και η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον φιναλίστ του YFSF.

«Το Broadway ήρθε εδώ, μεταφερθήκαμε στο Broadway. Ήσουν συγκλονιστικός σε όλα τα επίπεδα και αυτές οι μεταβάσεις που έκανες ήταν πραγματικά αδιανόητες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, αποθεώνοντας την προσπάθεια του Biased Beast.