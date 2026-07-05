Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας –όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Politico– μια διατλαντική συμμαχία που οικοδομήθηκε πάνω σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε ένα σχήμα που λειτουργεί με όρους επιχειρηματικής συναλλαγής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφέρει να πείσει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν θεαματικά τις αμυντικές τους δαπάνες, ενώ παράλληλα τα ωθεί να επενδύσουν ολοένα και περισσότερα χρήματα στην αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων, τόσο για την ενίσχυση των δικών τους ενόπλων δυνάμεων όσο και για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η ίδια λογική αναμένεται να κυριαρχήσει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, όπου το βασικό ζητούμενο για την Ουάσιγκτον θα είναι πόσα ακόμη μπορούν να δαπανήσουν οι Ευρωπαίοι για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Το ΝΑΤΟ από συμμαχία γίνεται συμφωνία»

Το Politico εκτιμά ότι η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά συναλλακτική φιλοσοφία της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι ακόμη και στους πιο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έτσι, ζητήματα όπως η διεύρυνση της Συμμαχίας, η προστασία της ανατολικής πτέρυγας απέναντι στη Ρωσία ή η κοινή στρατηγική ασφάλειας περνούν σε δεύτερη μοίρα, καθώς το βάρος μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο οικονομικό σκέλος της συνεργασίας.

Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στις 24 Ιουνίου 2026

«Η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ, επομένως δεν μας συμφέρει να ανοίξουμε μέτωπο μαζί τους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι και η Ευρώπη έχει τα δικά της συμφέροντα και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη», δήλωσε στο Politico Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Στόχος περισσότερες αγορές αμερικανικών όπλων

Ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση της Συνόδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την αύξηση της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής, αλλά αντιτίθεται σε πολιτικές που ευνοούν αποκλειστικά τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες.

Όπως ανέφερε, οι σύμμαχοι έχουν ήδη δεσμεύσει σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες αμυντικές δαπάνες τον τελευταίο χρόνο, με περίπου τα μισά να αφορούν αμερικανικά οπλικά συστήματα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ένα καλό ξεκίνημα».

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη Σύνοδο, όταν οι νέες επενδύσεις ανέρχονταν σε περίπου 90 δισ. δολάρια.

Η πίεση για το 5% του ΑΕΠ

Η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών συνδέεται άμεσα με την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ οι χώρες του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από το 2% στο 5% του ΑΕΠ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσουν τη στρατιωτική τους στήριξη προς τη Συμμαχία.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει συνδέσει ευθέως την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών με την ταχύτερη πρόσβαση των συμμάχων σε αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποφύγουν νέα σύγκρουση

Σύμφωνα με το Politico, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να ακολουθήσουν –τουλάχιστον προς το παρόν– αυτή τη στρατηγική, προκειμένου να αποφύγουν νέα ένταση με την Ουάσιγκτον.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει ήδη επισημάνει ότι οι ευρωπαϊκές παραγγελίες αμερικανικών όπλων, ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στηρίζουν περισσότερες από 110.000 θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παρουσιάζει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, στοιχεία που δείχνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών της Συμμαχίας, κατά τη συνάντησή τους στις 24 Ιουνίου 2026

Την ίδια στιγμή, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία ανακοίνωσαν σχέδια για παραγωγή αμερικανικών οπλικών συστημάτων στις χώρες τους μέσω αδειοδότησης.

«Στόχος είναι η Σύνοδος να εξελιχθεί σε μια διοργάνωση συμφωνιών μεταξύ κυβερνήσεων και αμυντικών βιομηχανιών. Αν ο Τραμπ το εκλάβει ως επιτυχία, ίσως δει θετικότερα και το ίδιο το ΝΑΤΟ», ανέφερε δεύτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η ανησυχία για τη Ρωσία παραμένει

Παρά τις οικονομικές συμφωνίες, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τη στάση της Ρωσίας και για το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ήπειρο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ενώ το Πεντάγωνο φέρεται να επανεξετάζει ακόμη και σχέδια ανάπτυξης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία, φοβούμενο ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν κλιμάκωση από τη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο Πιτ Χέγκσεθ έχει χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» που εξαρτάται υπερβολικά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία πρέπει να επιστρέψει στον αρχικό στρατιωτικό της ρόλο, με τους Ευρωπαίους να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το κύριο βάρος της συμβατικής άμυνας της ηπείρου.